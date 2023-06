Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Al cumplirse 19 días del inicio de las manifestaciones para exigir un precio de garantía para el maíz y trigo por parte de los productores de Sonora, y advirtiendo que de no darse un acuerdo no solo los agricultores sufrirían afectaciones, los gremios de transportistas de carga y aerofumigadores del sur del estado se sumaron a las protestas en el plantón ubicado en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

“Apoyamos este movimiento que cuenta con razón y justicia social y por lo tanto debe de ser respaldado por las autoridades, no somos una ciudad industrializada, somos una ciudad productora y ahora si a los productores les va mal, a todos nos va mal, el campo provee una derrama económica para los transportistas, para los comercios, porque todo se convierte en beneficio a través de la producción y comercialización justa, por lo cual si hubiera necesidad de que los transportistas tengamos que hacer presencia con nuestros vehículos en señal de apoyo a este apoyo lo haríamos porque estamos en el mismo barco”, declaró Manuel Islas, presidente de la Unión de Propietarios de camiones Francisco I. Madero.

Productores suman apoyo de los transportistas y fumigadores en plantón en el municipio de Cajeme

Muestran solidaridad

Por su parte, Leonardo Chávez, representante del Frente de Uniones del Valle del Yaqui, agregó que cerca del 90 por ciento de la economía regional en el sur de Sonora gira en torno a la agricultura, por lo cual sectores que dependen del transporte, de la maquila o de la fumigación, por mencionar solo algunos, se están viendo afectados.

Si al agricultor no se le pagan los dividendos de su labor, cae en cartera vencida y es el primero en caer, de ahí seguimos todos los que derivamos de la agricultura, por lo cual el 100 por ciento de los transportistas de carga de todo el sur del estado, estamos con la mejor disposición de apoyar y si hay necesidad de movilizar personal y vehículos para fortalecer el llamado no duden que responderemos”, declaró.

En representación de los aerofumigadores de la zona, Rogelio Enrique Baldenebro, presidente nacional de pilotos y propietarios de la República Mexicana, manifestó que como parte del apoyo se ha extendido una prórroga en los adeudos a los agricultores por las fumigaciones realizadas en este ciclo agrícola, misma que es de aproximadamente 12 millones de pesos, además de lanzar un llamado al gobierno federal para que cumpla su promesa de hacer valer la ley además de exhortar a los demás estados productores a sumarse en una sola lucha y evitar el divisionismo.

Hay partidas para este tipo de contingencias, muy bien que el presidente de la República apoye a todos los sectores vulnerables, pero el agricultor debe de seguir viviendo, no podemos parar la producción y usted dijo: ‘produzcan yo los voy a proteger’, por eso le pedimos que no falte a su palabra, y que no traicione como lo hace al dar la espalda a esta manifestación, seguimos esperándolo señor”, declaró.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano muestra su apoyo a los productores

Sin comprometerse a ser un interlocutor para exponer las exigencias particulares de los productores ante los mandatarios federales, la tarde de ayer el líder social y político Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano acudió al plantón que los agricultores del sur de Sonora mantienen en las instalaciones de Sader, con la finalidad de mostrar su apoyo.

Pese a negarse a la petición realizada por los manifestantes de representarlos a nivel federal, el especialista señaló que viene a conocer a fondo la problemática la cual no solo afecta en el estado de Sonora, sino a nivel nacional y con base a eso, realizar el análisis en coordinación con los involucrados a fin de que se puedan formular las políticas para dar solución a corto y largo plazo, exhortando a las autoridades correspondientes a que se abran al dialogo con los productores como principales afectados y conocedores de la situación.

