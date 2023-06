Autoridades endurecen medidas para las personas que desperdicie el agua en el municipio de Navojoa

Navojoa, Sonora.- Ante el problema de desabasto en la ciudad, el Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn), anunció la reactivación del Programa ‘Patrullagua’, donde se sancionará a toda aquella persona que se encuentre desperdiciando el líquido vital.

Cabe señalar que la estrategia de las ‘Patrullagua’ inició en diciembre del 2021 ante la urgencia del ahorro del vital líquido en el municipio, y como parte de la misión del Departamento de Cultura del Agua.

Artidoro Lagarda Yescas, director general de Oomapasn, mencionó que la paramunicipal cuenta con dos motocicletas adaptadas para la labor de inspección, por lo que a partir de esta semana emprenderán rutas por las colonias y la zona centro de la ciudad de manera más constante, pero sobre todo, vigilarán con mayor frecuencia al sector poniente de la ciudad, donde no hay problema de desabasto y normalmente se observa a vecinos regando banquetas y calles.

El funcionario municipal, precisó que las sanciones y multas económicas para las personas que sean descubiertas ‘infraganti’ desperdiciando el agua, se encuentran sustentadas bajo la Ley, por lo que descartó alguna posible acción ilegal en contra de la ciudadanía.

Detalló que el personal de las ‘Patrullaguas’, en sus recorridos detectan al momento los desperdicios del agua, toman fotografías y videos como evidencia y con ello proceden a la notificación, para posteriormente aplicar sanciones que van desde los 100, hasta los mil salarios mínimos.

Aunque actualmente el Programa únicamente cuenta con dos motocicletas, la directiva del Organismo buscará incrementar el número de unidades para poder contar con un rango de cobertura mayor.

Por su parte, Hiram Bourne, jefe del Departamento de Cultura del Agua, pidió a los navojoenses, además de ahorrar al máximo el agua potable que llega a sus casas, reportar al teléfono 642 157 3870 o a la página de Facebook de Oomapas Navojoa, en caso de observar a alguna persona desperdiciando el agua; denuncia que será de manera anónima.

Lagarda Yescas, mencionó que en caso de que el usuario infraccionado no se acerque a las oficinas de Oomapasn para realizar el pago de su multa, el costo de la sanción será cargado a su recibo mensual.

Detalló que de enero a junio Oomapasn ha levantado 35 multas cuyos montos varían, de las cuales 15 están pagadas y el resto cargadas en los recibos de los usuarios que no tuvieron acercamiento.

La recaudación por dicho concepto asciende a 70 mil 244 pesos en ese mismo período, abundó, monto que si bien pareciera poco significa un avance en la concientización pues los infractores no suelen repetirlo en la mayoría de los casos.

Oomapasn no está buscando notificar, multar y cobrar sino que la población deje de desperdiciar el agua potable, el plan no tiene un fin recaudatorio, no somos una empresa lucrativa, lo que nos interesa es que la gente gaste lo que realmente necesita”, puntualizó.