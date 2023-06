Comerciantes denuncian aumento de robos en el centro de Guaymas; adelantan que pudieran manifestarse

Guaymas, Sonora.- Comerciantes del centro de Guaymas piden mayor atención a reportes por daños y robos a establecimientos comerciales, debido a que es nula la presencia de la patrulla comercial por la zona del primer cuadro del Puerto.

Pese a que en el primer trimestre de enero a marzo los robos a negocio bajaron un 75 porciento, de acuerdo con el Observatorio Sonora por la Seguridad, durante los meses de mayo y junio se volvieron a ‘disparar’, donde solamente el fin de semana se presentaron 3 robos en establecimientos comerciantes.

Arturo Sandoval Barbarin, presidente de la Unión de Comerciantes del Centro informó que actualmente no existe quien realice recorridos en los establecimientos comerciales “son varios los meses en que no hay presencia de la patrulla comercial por el sector”.

No hemos vuelto a ver la patrulla comercial, creo que la tienen descompuesta o no sé qué pasara pero no se ve nada, marcan para reportar un ‘cristalazo’ y no viene. Y si vienen llegan a la hora”, detalló.