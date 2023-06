Realizan misa por los desaparecidos y víctimas de la violencia en Ciudad Obregón; cifras alarmantes

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Este domingo 18 de junio, miles de feligreses que forman parte de la Diócesis de Ciudad Obregón, la cual abarca municipios de Cajeme, Huatabampo, Navojoa, Guaymas y la sierra del Estado, se dieron cita en la Catedral para una misa especial que se realizó por los desaparecidos y las víctimas de la violencia.

Esta celebración religiosa fue oficiada por el Obispo Felipe Pozoz Lorenzini, quien durante su discurso compartió que estas misas se realizan de manera simultánea a diversos horarios en todo el país como una petición a que cese de la violencia que desde hace años permea en todo México y en busca de obtener una vida llena de paz.

Facebook: Diócesis de Ciudad Obregón

Es lamentable que todo el país este salpicado por la violencia y que la vida cotidiana de todas las personas se vea afectado por esto", mencionó.

El Obispo, detalló que sus homólogos y la confederación de institutos religiosos se unieron para dedicar el fin de semana para pedir y orar por todas las víctimas de la violencia, dado que en los últimos años se ha incrementado vorazmente.

Así mismo, explicó que la violencia debe dejar de ser parte de nuestra vida, pues se ha llegado al punto de normalizarse: "No podemos acostumbrarnos a ella, pero necesitamos ser constructores de paz, y preguntarnos en mi familia, empresa, trabajo, escuela ¿Soy constructor de paz?, porque no puedo exigir paz afuera si primero no tengo paz adentro, por eso hay que unirnos en esta intención".

ESPECIAL

El religioso resaltó que se debe tener memoria histórica y hechos como el asesinato de los sacerdotes Jesuitas, Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, quienes este martes 20 de junio cumplen un año, no deben pasar como unos más de las estadísticas, así que en su memoria hoy se tocarán en varias parroquias un minuto de campanadas, exigiendo fin a la injusticia y violencia.

Cabe destacar que tan solo de enero a marzo, Sonora registró un total de 366 homicidios; en enero se abrieron 125 carpetas de investigación, en febrero, 113 y en marzo 128. De acuerdo al reporte de la SESNSP, durante el primer bimestre de 2023 hay un incremento en este rubro y Ciudad Obregón lleva la cabeza con 140 reportes de asesinatos, cifra que va en aumento.

Fuente: Tribuna