Fenómeno 'cúpula de calor urbano' afecta calidad de vida en Ciudad Obregón; faltan áreas verdes

Ciudad Obregón, Sonora.- La falta de áreas verdes, una alta densidad de población, aumento de pavimento y unidades de automotor son factores que han contribuido a que cada año la temperatura en Ciudad Obregón se perciba más intensa, derivando en el fenómeno conocido como cúpula o domo de calor urbano, el cual incide en un aumento no natural de la temperatura e inhibe la presencia de lluvia.

Zulia Sánchez, profesora investigadora del departamento de ciencias de agua y medio ambiente de Itson, explicó que este fenómeno atmosférico sucede cuando el aire que está pegado a la superficie es más caliente que el aire que está por encima, y complica el proceso de la atmósfera y formando una especie de domo o cúpula debido a que el aire que está más frío arriba no permite que se mezcle y que disperse el calor además de partículas que están en el aire como contaminantes.

Aumento de calor

Casi siempre se reporta más estos fenómenos de densidad de calor asociado a la contaminación por lo que aparte de generar un microclima caluroso hay un riesgo adicional a la salud, aquí en Ciudad Obregón tenemos una fuerte proporción de asfalto y de edificios, superficies que absorben el calor, radiación y lo vuelven a emitir generando que se caliente más la superficie y con esto que se atrape ese calor, además está el hecho de hay menos vegetación en la ciudad en comparación con edificios y calles, lo que deriva en que ese calor se quede y no se disipe”, señaló.

La especialista detalló que las plantas ayudan a mejorar el microclima de una zona al dar sombra, pero también al estar transpirando agua, y la falta de árboles genera que la radiación del sol llega directamente a las superficies generando la irradiación térmica.

Se sabe que la ciudad crece, pero no se ha considerado la colocación de espacios verdes, porque realmente sí hay parques, pero no tienen vegetación, tenemos un problema en la regulación urbana en todas estas nuevas colonias de la periferia porque tienen una alta densidad poblacional y no tienen suficientes áreas verdes", declaró.

Finalmente, compartió que el clima caliente en Ciudad Obregón se ha se ha resentido más en los últimos años, lo que en términos de cambio climático no representa un aumento como tal de manera estadística, pero si en la frecuencia por ejemplo la frecuencia de olas de calor. “A lo mejor antes no eran tan frecuentes y ahora sí, no todos los días llegamos a los cincuenta grados, pero ahora hay más días en los que sí, esos cambios sí se han observado, por ejemplo, la temperatura en la noche antes tenía un rango más amplio y bajaba, tal vez a veintiocho grados, ahora no, ahora tenemos temperaturas de treinta grados en la noche y esos dos grados si tienen un impacto en el confort térmico de la población”.

Acciones de forestación

Por su parte el activista Germán Pablos Tirado, presidente de la Fundación Ambiental del Valle del Yaqui A.C., compartió sobre las cúpulas de calor que es una de las cosas que han estado combatiendo desde hace tiempo, explicando que el calentamiento global es un es un cambio climático que se debe en parte a un déficit de árboles y de áreas verdes en el casco urbano de Ciudad Obregón.

Lo único que si se puede considerar como área verde es el bulevar Ramírez y el área de la laguna, nosotros estamos haciendo un estudio sobre el porcentaje de área verde que debe tener cada ciudad y estamos por debajo, no es nada más un problema del ayuntamiento, sino que tiene que participar el ciudadano”, argumentó.

El activista añadió que a través de su fundación se ha promovido entre la ciudadanía el plantar árboles en sus casas para aumentar el número de árboles que tiene la ciudad señalando la importancia del tipo de árbol ya que plantas como el ficus o el eucalipto fueron árboles que se acostumbraron a sembrar durante muchos años, pero que no son indicados para la región, por su alto consumo de agua y los daños que hacen en la infraestructura ciudadana.

Por eso nosotros estamos promoviendo los árboles endémicos, como son el mezquite, Palo Verde o el Tepehuaje, mismos que no tiene gran consumo de agua y se adaptan fácilmente al clima desértico”, señaló.

Fuente: Tribuna