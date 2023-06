Incendio en Ímuris el más grande de Sonora en los últimos 70 años: Protección Civil Sonora

Comparta este artículo

Sonora.- Miles de hectáreas han sido consumidas en los últimos días a causa de incendios forestales que se mantienen activos en la sierra de Sonora, por lo que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) realiza trabajos aéreos y terrestres para combatir las llamas, teniendo en estima que puedan eliminar al 100% el reportado en Ímuris, el cual es considerado el más grande del estado en los últimos 70 años.

De acuerdo al encargado de despacho de la CEPC, Armando Castañeda, este siniestro ha afectado más de 12 mil hectáreas en Ímuris, Magdalena de Kino y Cucurpe, tienendo controlado el 80% y en un 70% la liquidación, pero esperan mitigar las llamas gracias a los esfuerzos que han hecho lanzando poderosas descargas de agua.

Traemos un equipo aéreo, ya ha realizado 63 operaciones aéreas de las cuales 27 son de transporte de personal, las demás es para descargas de agua de más de 2 mil 500 litros cada una. Los trabajos que se han realizado han traído sus beneficios, la población ya se siente más tranquila en ese aspecto, ya podemos observar menos bocanadas de humo", aseguró.

Además, resalto que el incendio registrado en Rosario Tesopaco en meses anteriores era considerado el más grande de esta temporada al presentar una afectación en más de 7 mil hectáreas, pero el de Ímuris por su vegetación tan extensa lo desplazó de inmediato con casi el doble de daños, razón por la que han implementado brigadas con el apoyo con la Fuerza Aérea, logrando importantes avances.

También, a la par de este incendio se encuentra activo uno en Bacoachi con afectación además en Fronteras y Nacozari de García, donde están concentrados 242 elementos para combatirlo con diferentes acciones, pues la fuerte onda de calor que azota al país ha aumentado los incendio forestales ya que en esta época se registra poca humedad en el ambiente y fuertes vientos.

El panorama se mantiene en una etapa crítica para los incendios y no hay pronósticos de lluvias inmediatos, es por eso que las autoridades sonorenses han lanzado algunas recomendaciones a la población para evitar que estos desastres naturales no se propaguen: Evitar tirar basura y materiales inflamables en áreas naturales, no prender fogatas, así como evitar utilizar maquinaria que genere chispas.

Fuente: Tribuna