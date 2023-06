Colonia ‘5 de Mayo’ en Guaymas, es olvidada por las autoridades, fugas de agua potable y falta de alumbrado publica los aqueja

Sonora.- Pese a las continuas denuncias ante la Comisión Estatal del Agua (CEA), no han sido suficientes para que atiendan una fuga de agua potable que corre por el arroyo de la colonia ‘5 de Mayo’, desde más de 14 meses.

De acuerdo con los vecinos del citado sector, el escurrimiento se origina en los límites de su colonia con la localidad ‘Nacionalización del Golfo’ y se encharca alrededor de 500 metros en el canal embovedado tiene basura y en el fondo está el desagüe repleto de los desechos que arrastró el agua potable, y en ocasiones el drenaje.

Teresa Cortés, residente de la ‘5 de Mayo’ precisó que “han sido muchos reportes, semana tras semana, video tras video que mandamos a la CEA, hemos ido a las oficinas, hablamos a la radio, ya le íbamos a hacer su ‘pastelito’ a la fuga porque cumplió un año, y ya tiene un año con dos meses”.

Créditos: Javier Santin

Comentó que “es una colonia muy olvidada, no nos hacen caso, no tenemos alumbrado en toda esta parte, tengo un nieto que sale a las 8 de la noche de la escuela caminando y por la misma oscuridad ha habido asaltos”.

Han robado celulares, golpean gente, últimamente ya no ha pasado, pero oíamos gritos de gente que la estaban golpeando y no sabemos cómo ayudar porque a veces puede ser por otros problemas, una vez dejaron dos muertos, y a los que viven ahí, le da miedo y no pueden salir a ver, pero también es por lo mismo, porque no hay luz”, relató.