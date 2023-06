Fiscalía de Sonora informa que desaparición de Arcadio 'N' estaría relacionada a un ajuste de cuentas

Altar, Sonora.- Fue el pasado 22 de mayo cuando el empresario ganadero Arcadio Pesqueira de 33 años de edad, tuvo contacto por última vez con su familia mientras circulaba sobre la carretera Átil-Tubutama ubicada en el municipio de Caborca en el estado de Sonora, razón por la se emitió un reporte de búsqueda y su familia ofreció una recompensa con tal de tenerlo de vuelta a casa y la Fiscalía ya emitió un reporte.

El empresario se traslada en una Jeep Gladiador en color negro modelo 2022 con placas del estado de Arizona 4SA 54L y mientras transitaba por una zona de alto índice de delincuencia se comunicó con su familia, quienes después ya no supieron más de su paradero y tras no recibir alguna llamada para pedir recompensa económica para devolverlo, insistieron en que era una persona buena y que podría perdonar a quienes supuestamente lo raptaron si es que lo dejaban libre.

Si a mi hijo me lo entregan vivo yo estoy dispuesta a entregar 50 mil dólares, pero no a que me manden decir, que me lo entreguen vivo, soy mujer de palabra, yo no voy a andar con cosas", dijo la madre de Arcadio en el programa de Isela Hong.