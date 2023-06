"No es un problema inmanejable": Alfonso Durazo afirma que paso migrante no aqueja la seguridad

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este viernes 23 de junio, el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, acudió al sur de la capital de la entidad debido a que participó en la supervisión de la obra del Centro de Identificación Genética y Panteón Forense ubicado en la colonia Altares, por lo que durante este evento protocolario, atendió a los representantes de la prensa quienes le cuestionaron sobre cómo afecta a la seguridad de la entidad el paso de migrantes centro y sudamericanos con destino a Estados Unidos.

El mandatario de manera inmediata respondió que, por la ubicación geográfica de Sonora, la entidad que encabeza comparte casi de 600 kilómetros con la frontera sur del país gobernado por Joe Biden, lo que de entrada convierte a la entidad en un estado atractivo para el paso de los migrantes procedentes de diversas partes del centro y su r del continente, así como de aquellos mexicanos que también buscan alcanzar el 'sueño americano'.

Tras esta postura, el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseveró que actualmente este paso migrante no representa un problema en temas de seguridad para la entidad, al tiempo que también insistió en que no se trata de un tópico que su administración no pueda manejar, especialmente porque remarcó que en lo que lleva de su Gobierno, se ha enfocado en combatir la inseguridad que la migración representa como es el caso del tráfico de personas que en días anteriores se denunció en contra de los migrantes.

Afortunadamente no tenemos ese problema, no es inmanejable. Hemos dado golpes muy importantes al tráfico de personas particularmente, en Sonoyta".

El mandatario de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) informó a los representantes de la prensa que en Sonoyta, municipio que se encantara en la franja fronteriza con Estados Unidos, se han desplegado operativos que como resultado permitieron detener a varias personas relacionadas co este delito, al tiempo que también adelantó que existe una línea de autobuses de pasajeros cuyos coferes están calidad de detenidos y las unidades bajo resguardo para evitar que los migrantes nacionales y extranjeros sean víctimas de la delincuencia en la entidad.

Eso nos permite no cantar victoria pero decir que estamos avanzando en la desarticulación de redes de trafico de personas".

El pasado 10 de junio del presente año, la Casa Franciscana reveló que el paso de migrantes en Guaymas y Empalme había mostrado un aumento de aproximadamente el 60 por ciento durante los primeros días del mes en curso, sitio que basta recordar, se encarga de proporcionar alimento, ropa y calzado a los ciudadanos que buscan cruzar la frontera con Estados Unidos para que, una vez en territorio estadounidense, cuenten con mejores oportunidades.

El recinto antes mencionado hizo hincapié en que los migrantes procedentes de países como Honduras o El Salvador, nacionalidades a las que más se les ha dado apoyo, no llegan a la entidad con la finalidad de cometer robo o dañar a la población, por el contrario, la ciudadanía a veces muestra empatía por ellos más cuando viajan en compañía a de menores de edad. Los migrantes suelen ser ayudados en su trayecto por civiles con la entrega de agua o alimento, postura que secundaría las palabras del gobernador ofrecidas este viernes.

