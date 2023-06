Policías de Cajeme se manifiestan y acusan hostigamiento; alcalde Javier Lamarque llama a la calma

Comparta este artículo

Sonora.- A pesar de que ayer elementos de la de la Secretaría de Seguridad Pública de Cajeme se manifestaron argumentando hostigamiento laboral por parte de la corporación, ante una presunta “persecución” contra aquellos agentes que participaron en un par de manifestaciones pacíficas para exigir mejores condiciones laborales, una realizada en el año 2020 y la otra en febrero de este año, el alcalde Javier Lamarque llamó a la calma y al diálogo.



Trinidad Gil, representante de la asociación de Gendarmes Unidos de Cajeme explicó que ayer fueron citados al departamento de asuntos internos por su participación en la protesta que se realizó hace más de 3 años, así como un nuevo citatorio para 32 agentes por hacer lo propio el pasado 28 de febrero.

Mejores condiciones

“Sentimos que hay hostigamiento, fuimos citados 3 elementos por un asunto que ocurrió en la administración de Sergio Pablo Mariscal, cuando nos manifestamos en exigencia de aumento de sueldo y uniformes, y ahora nos vuelven a citar, pero como les dije ya no les compete, no es justo que se nos esté hostigando por un caso que no tiene validez, además estamos citados para el próximo día 28 los 32 agentes que nos manifestamos el mes de febrero”, declaró.



Del mismo modo añadió que no se está en contra de la corporación, pero que estas situaciones abonan a la de sunidad de seguridad pública, poniendo como ejemplo que este año han renunciado más de 30 policías argumentando un mal sueldo.



“Como asociación civil tratamos de que se tenga un sueldo digno, queremos una corporación honesta, responsable, pero no nos dan uniformes desde hace más de 5 años y 6 años sin que nos suban el sueldo, solo queremos ser claros, es una petición que como ciudadanos tenemos el derecho, sin dejar de prestar el servicio, por lo cual lo vemos como un hostigamiento por parte de la Junta de Honor y Justicia”, declaró.

Créditos: Cortesia

Finalmente, detalló que se les está notificando que, al considerarse sus manifestaciones como una falta administrativa, por parte del personal jurídico, las posibles sanciones podrían ser desde una llamada de atención hasta una suspensión laboral.

Por su parte el alcalde Javier Lamarque Cano expresó que solo se sigue un protocolo establecido por la Junta de Honor y Justicia resaltando que se busca la unidad: “En eso estamos trabajando, en dar resultados para que haya una disminución de la violencia y haya más tranquilidad y seguridad para las y los cajemenses”.

Cabe recordar que el mandatario ha informado que durante su gestión se han otorgado apoyos salariales del 38 por ciento, se han certificado al 85 por ciento de los elementos y han mejorado en un 50 por ciento el equipamiento de armas, así como que se encuentra en trámite la entrega de nuevos uniformes y una próxima entrega de al menos 38 patrullas de vigilancia.

Fuentes: Tribuna