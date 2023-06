Remesas, claves para Sonora; sonorenses que trabajan en EU generan grandes ingresos al estado

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Tan solo ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que las remesas se han convertido en el principal ingreso del país, por encima del petróleo o las exportaciones: "Aprovecho para agradecerles a nuestros paisanos, porque si los programas del Bienestar este año están destinando 600 mil millones de pesos, es histórico, pero ¿saben cuánto se reciben de remesas? Un billón, es mucho lo que nosotros apoyamos, pero nos quedamos cortos, las remesas son la principal fuente de ingresos del país”, dijo en su conferencia matutina.

Expertos consideran que de no contar con los fondos que son enviados por connacionales diariamente, la crisis económica sería insalvable: "Mucho depende de ese dinero, porque es garantía de que existe flujo de efectivo, de que ese recurso circulará en todo el territorio nacional, lo que hace que todo funcione de mejor manera; si no existiera eso, entonces muchas familias no tendrían circulante, lo que les pondría en una verdadera encrucijada", explicó el economista Fernando Díaz.

Tan solo en abril, estos envíos internacionales incrementaron 6.3 por ciento, lo que detalla su peso específico en la economía nacional; datos del Banco de México (BM) detallan que el año pasado ingresaron al país poco más de 58 mil millones de dólares por esta vía, lo que coloca al país como el que más ingresa en América y en el tercer lugar mundial, sólo por debajo de la India y China.

Fundamentales

En dicho contexto, Sonora no se queda atrás. Para el estado las remesas significan ingresos frescos, los cuales benefician a miles de familias que completan su gasto a través de los dólares que sus parientes les envían. Tan solo en el primer trimestre de este año, ingresaron a la entidad 231.5 millones de dólares, lo que equivale a más de setenta mensuales o 2.33 diarios; esto significa que, al tipo de cambio actual, 40 millones de pesos al día quedan en poder de los ciudadanos.

El año pasado, el total captado fue de 905 millones de dólares, que ya en pesos se trató de más de 18 mil millones de pesos, equivalentes seis mil cien pesos por cada sonorense. De hecho, las remesas en el estado no han hecho más que incrementarse con los años, producto de que cada vez más sonorenses deciden labrarse un camino en Estados Unidos, sobre todo jóvenes, que encuentran mayores opciones de desarrollo del otro lado de la frontera.

Se nota una clara tendencia al alza en el caso de Sonora y esto también se ha visto reflejado con el tiempo en el poder adquisitivo de muchas familias; el consumo interno ha ganado mucho por este dinero que llega en mayores cantidades”, explica el académico Jorge Rutiaga. Hace 10 años, Sonora ingresó 213 millones de pesos durante los doce meses, lo que indica que el crecimiento a 2022 fue superior al 300 por ciento.

Más que la IED

Al ser un estado fronterizo, la Inversión Extranjera Directa (IED) es para Sonora un recurso fundamental; pues, bien, esta ya quedó lejos de ser tan relevante en cuestión monetaria como ocurre con las remesas. Datos del Banco de México señalan que, de 2016 a la fecha, tan sólo en 2021 la IED fue superior al dinero que dejan las remesas: "México se ha vuelto ‘adicto’ a las remesas, al grado de que no podríamos explicar sin ellas la fortaleza del peso o la resiliencia de millones de hogares...", dijo el analista Luis González.

En el caso de los estados, su importancia está en ese flujo de dinero que fortalece el mercado interno; realmente son muy relevantes, ¿qué haríamos sin ellas?, añadió.

