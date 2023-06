Crisis en Sonora: Jorge Alberto Elías Retes presume sus 'logros de papel' en el municipio de Navojoa

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Opacidad, falta de gestión, promesas incumplidas, así como la inestabilidad en su gabinete, ha sido la marca de la casa, durante los primeros cuatro meses de Gobierno de Jorge Alberto Elías Retes, en el municipio de Navojoa, quien se ha dedicado a presumir únicamente logros de papel, pues los beneficios a la población no se ven reflejados en la realidad. Pese a que aseguró conocer ‘lo que le duele a Navojoa’, a casi 140 días al frente del Ayuntamiento de la ‘Perla del Mayo’, Elías Retes no sólo ha demostrado que no cuenta con el ‘medicamento’ que la ciudad necesita, sino que tampoco cuenta con el tiempo suficiente para que sus intentos ‘surjan efecto’.

Nada concreto

A través de sus redes sociales, el munícipe ha presumido dentro de sus principales logros, haber atendido la deuda histórica de la comuna hacia el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), sin embargo, la realidad es otra, debido a que cada mes, lejos de reducirse, el adeudo de Navojoa hacia el Instituto se incrementa considerablemente.

En la imagen, Jorge Alberto Elías, el alcalde de Navojoa, Sonora. Foto: Internet

En marzo, el portal de transparencia del ISSSTESON señaló que la deuda de la comuna ascendía a más de 149.2 millones de pesos (mdp), mientras que en junio, la deuda ronda los 156.9 mdp, lo cual, pone en evidencia que Elías Retes entrega aportaciones muy por debajo de las que se requieren para mantenerse al corriente, con lo cual, estaría violando lo establecido en el Presupuesto de Egresos.

Esta desatención por parte de la actual administración, no sólo mantiene a Navojoa como el segundo Ayuntamiento con mayor adeudo hacia el ISSSTESON, sino que también, la falta de aportaciones completas impide que más de 33 policías municipales accedan a su derecho de jubilación.

Acabamos de ir a las oficinas generales del Isssteson y nos informaron que no están pagando, lo único que están pagando es para consultas. No tenemos pagos para especialistas, ni los pagos para el retiro, no se están respetando nuestros derechos laborales”, indicó Víctor Manuel Ponce Reynoso, policía municipal afectado, durante una de las manifestaciones en el Palacio Municipal.

¿Hay bacheo?

Históricamente, el problema de las vialidades en Navojoa ha sido el ‘coco’ de las autoridades municipales, debido a que no hay dinero que alcance para solucionarlo, ni tampoco funcionarios públicos capaces para realizar las tareas de manera correcta. Sin embargo, durante los últimos meses, las denuncias sobre las malas condiciones en las calles han ido en aumento, donde por falta de asfalto, la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE) ha optado por tapar los baches con tierra, lo cual, al paso de los días y del tránsito vehicular, los huecos regresan; tal ha sido el grado de descontento de la ciudadanía, que recientemente se optó por tapar los baches con cocos, para evitar más daño a sus vehículos.

Tenemos denuncias de la ciudadanía sobre algunas vialidades de Navojoa, donde Oomapasn u Obras Públicas, abren una zanja y la dejan abierta o incluso la tapan con tierra. De momento, la explicación que nos dio el secretario de Infraestructura Urbana, es que no se cuenta con asfalto, ya que al parecer el proveedor le suspendió el crédito y se está buscando otro proveedor”, indicó Jesús Guillermo Ruiz Campoy, miembro de la Comisión de Desarrollo Urbano.

Presume agua

Durante el anuncio de sus principales logros durante los primeros meses de trabajo, Jorge Alberto Elías Retes presumió la rehabilitación de sistemas de agua, sin embargo, poco se ha hecho para mejorar el abasto en el sector oriente de la ciudad, donde pese a la ola de calor, las estrategias de tandeos y distribución de pipas continúa en casi la mitad del municipio. Durante este fin de semana, el suministro de agua en pipas le tocó a nueve colonias del lado sur del sector oriente, como SOP, Indeur, Tetaboca, 23 de abril, 16 de abril, 16 de junio, 16 de septiembre, Infonavit Sonora y Nueva Generación.

Sin embargo, esta estrategia ha resultado poco efectiva, pues mantiene a más de 30 mil familias sin acceso al servicio de agua potable en sus hogares, donde además de afectar su calidad de vida, pone en riesgo su salud debido a las altas temperaturas por encimo de los 40 grados centígrados.

La gente se queja, ya que los que llevan las pipas entregan el agua sólo a ciertas personas o algunos piden dinero. Hay gente que se queda sin agua, debido a que el abastecimiento no es equitativo, sólo los que tienen (dinero) cuentan con agua”, indicó Jesús Enrique Román Zamorano, líder de la Agrupación ‘El Poder del Pueblo de Sonora’.

Finanzas comprometidas

Lejos de sanear las finanzas, como lo prometió al inicio de su gestión en febrero pasado, actualmente la comuna atraviesa por una situación económica crítica y es que, de acuerdo a Tesorería Municipal, se mantiene un déficit mensual de aproximadamente tres millones 200 mil pesos, lo cual, a lo largo del año, se traduce en pérdidas económicas por alrededor de 38.4 millones de pesos (mdp) anuales.

La falta de un tabulador de sueldos, juicios legales perdidos, el alto costo de la nómina, así como la poca austeridad en la operatividad del municipio y contratos leoninos, son algunos de los factores que provocan que la comuna se encuentre en ‘número rojos’. Aunque el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) ya emitió una observación acerca de este sobre gasto, pues de los 130 trabajadores que se encuentran ‘de más’, sólo se ha finiquitado a 40, una tercera parte del problema.

Sin duda alguna, la crisis financiera y administrativa en la que Elías Retes mantiene a la ciudad, no sólo impide cumplir con el pago de algunos compromisos, sino que además, detiene la inversión de obra pública en el municipio.

Fuente: Tribuna