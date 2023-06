(VIDEO) "Celebro que pedir algo así tenga eco": Buscadora de Sonora agradece pacto con criminales

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Desde el pasado mes de mayo, colectivos de Madres Buscadoras pidieron a los criminales llegar a un pacto de paz con el fin de detener las desapariciones de cientos de personas a quienes posiblemente les dieron muerte, ya que insistieron, lo único que pretenden es poder dar con los restos y así tener la certeza de tenerlos de vuelta aunque no de la firma que esperaban. Las activistas de estados como Jalisco, Michoacán o el Estado de México, entregaron un documento dirigido a los senadores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) donde se hizo mención a la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de "Abrazos, no balazos", algo por lo que Ceci Flores, líder de las buscadoras en Sonora, dijo en un video que ya había habido criminales que accedieron a tal pacto.

Mediante la red social Twitter, Ceci Flores celebró que varias organizaciones criminales que operan en el territorio nacional hubieran accedido a llegar a un acuerdo con l fin de erradicar la desaparición forzada de personas. Incluso, en su mensaje hace énfasis en que a ninguna de las activistas les gusta verse en peligro; sin embargo, celebró que algunos criminales respondieran a tal pacto enfatizando en que todos son padres, madres o amigos y finalmente "ya se derramó mucha sangre, las tierras que sean para sembrar no para dejar historias enterradas".

Fue la noche del pasado lunes 26 de junio cuando la activista sonorense resaltó que el pacto se lanzara de manera oficial para 10 grupos criminales de los cuales varios habían accedido a aceptarlo; no obstante, también urgió resto a manifestar su postura pues remarcó, aun se está a tiempo para "calmar la cólera en la historia del país"; no obstante, aseveró en que había motivos para celebrar que este acto hubiera causado eco pues solo quieren que los ciudadanos no sean desaparecidos, pues la familia dijo, no debe nada para seguir pagando por tratar de ubicarlos.

Celebro que pedir algo así tenga eco (…) Estamos a tiempo de calmar la cólera en la historia de nuestro país. Invitamos a las personas que nos causan tanto dolor que se sensibilicen, que ya no los desaparezcan. Creemos que con la muerte han pagado su deuda, nosotros no debemos nada para seguir pagando".

El mensaje emitido por Ceci Flores también hace énfasis en que los grupos delictivos ya no deberían esperar a que sus familiares sean las personas que resultan desaparecidas, por lo que pidió a los que faltan por emitir su postura ser empáticos con su lucha y permitirles ya no seguir recorriendo el país en busca de los desaparecidos, pues dijo, en su caso ella se considera una persona "muerta en vida" al haber comenzado a buscara. Su hijo desde hace ocho años y al segundo cuatro años atrás.

Acepten este pacto de paz y ayúdenos (...) Se los pide una madre que está muerta en vida".

Datos oficiales remarcan que entre 2021 y 2023 un total de siete personas han perdido la vida a manos de terceros en la búsqueda de sus seres queridos. En el caso de la activista, el 17 de abril del presente año se reportó su desaparición tras comenzar una búsqueda entre los estados de Sonora y Sinaloa; no obstante, todo se trató de una falsa alarma pues Flores remarcó, tuvieron un problema con la camioneta que la trasladaba y, al no haber señal para comunicarse, estuvo horas en calidad de desaparecida, tiempo en que también el grupo temió por su integridad.

Si viví para contarlo es porque Dios tiene sus planes para mí y seguiré luchando por lo que empecé y por lo cual sigo de pie los buscaré hasta encontrarlos mis corazones", dijo entonces.

En el marco en que las buscadoras lanzaron esta petición, se relevó que miembros de cárteles en el país hicieron llamadas anónimas a los colectivos para revelar la ubicación de fosas clandestinas como parte de la respuesta al pacto de paz. Delia Quiroa, quien forma parte de un colectivo de búsqueda en Tamaulipas, fue la encargada de an ubicar lo anterior y por ello el colectivo en Sonora lanzó el video aunque hasta ahora se desconoce si los criminales firmarán el documento a modo de establecer que hay tal paz.

