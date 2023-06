AMLO envía mensaje a Cárteles mexicanos en medio de acuerdo de paz con Madres Buscadoras: "No sigan dañando"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre el acuerdo de tregua que han motivado activistas como las Madres Buscadoras de Sonora con miembros del Cárteles Mexicanos, los cuales serían los principales generadores de violencia en el país. El mandatario celebró estas iniciativas por la búsqueda de la paz, mas aseguró que no habrá impunidad por los ilícitos realizados.

En la 'mañanera' de hoy, miércoles 28 de junio del 2023, el presidente López Obrador dijo que apoya la iniciativa de las Madres Buscadoras de desaparecidos para tener una tregua con el crimen organizado, no obstante, mencionó que esta no es una acción que se tenga prevista en su Administración. Por otra parte, se dirigió a los narcos y demás líderes de Cárteles Mexicanos y les pidió que no sigan con sus actividades ilícitas.

El presidente AMLO habló sobre la iniciativa de las Madres Buscadoras por la paz de México. Foto: Internet

Que ellos tomen la iniciativa y que abandonen la actividad ilícita y que no sigan dañando, pero nosotros no tenemos contemplado un acuerdo", expresó el mandatario tabasqueño en su tradicional conferencia de prensa.

Claro que es muy bueno, todo lo que signifique llamar a la paz y que no haya violencia, tenemos que apoyarlo, y que bueno que haya esa actitud de la Madres de los desaparecidos y también que escuchen los que se dedican a la delincuencia, nada más que nosotros no podemos garantizar de que no se va a actuar en contra de los que violan la Ley, eso estamos buscando serenar al país, ateniendo las causas", agregó AMLO este miércoles.

En esta misma intervención, el presidente López Obrador dijo que los grupos delictivos deben analizar que la violencia no es el camino a seguir; que no se puede dañar a nadie; que no se puede utilizar a los jóvenes para cometer ilícitos. Reiteró que cree en su política de "Abrazos, no balazos", la cual provocó burlas cuando fue anunciada, pero que ya ha comenzado a dar resultados, según las mismas Madres Buscadoras.

Finalmente, recordó que tiene planeada una selección musical para que los jóvenes se alejen de los corridos tumbados y de la invitación a esas formas de vida: "Se puede ser feliz sin estar escuchando esas cosas [corridos tumbados [...] No nacemos malos, son las circunstancias los que llevan a algunos a tomar las conductas antisociales, nosotros creemos en la readaptación", agregó.

