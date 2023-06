"Dejaron a oscuras a Cajeme": Javier Lamarque arremete contra Gobiernos pasados por alumbrado público

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este jueves 29 de junio, el presidente de Cajeme, Javier Lamarque se reunió con los representantes de la prensa local a quienes les respondió varios cuestionamientos en cuanto a acciones de su Gobierno se refiere especialmente aquellos que hacen referencia al alumbrado público de la demarcación tras la petición hecha por Movimiento Ciudadano horas antes de su encuentro con representantes de medios de comunicación, evento donde TRIBUNA estuvo presente.

Fue el pasado 28 de junio cuando Manuel Scott, quien funge como representante de Movimiento Ciudadano (MC) en Sonora, presentó una solicitud de acceso a la información con el fin de poder estar al tanto de los detalles en cuanto a la contratación de la empresa EMCO en Cajeme en torno al alumbrado público, empresa que dicho sea de paso, se ha visto envuelta en polémica por el hecho de recibir denuncias en torno a no ofrecer un buen servicio situación que afectaría a un aproximado de 43 mil usuarios en la región quienes se han quedado sin energía.

Talina Fernández Novio de Talina Fernández revela cómo fue su triste final tras grave enfermedad: "Ya no va a sufrir"

Al respecto, el alcalde aseguró que este evento es un remanente de Gobiernos pasados los que se dedicaron a contratar un servicio que de inmediato calificó de haber sido "muy caro" únicamente para rentar luminarias y con ello, habían dejado "a oscuras a Cajeme" y sin condiciones para dar el mantenimiento a las mismas. No obstante, fue enfático en que la empresa en cuestión deberá en la actualidad garantizar un buen servicio a los ciudadanos pues en teoría, esta fue contratada con este fin.

Aunque las lámparas estuvieran bien, si el cableado no está bien, la lámpara se apaga. Entones la empresa no se hace responsable si la lámpara se apaga por otras causas que no sean de la propia luminaria (…) la ciudad se va quedando a oscuras, que fue lo que paso".