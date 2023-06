Sonora: Por escasez, 35 personas han sido multadas por 'Patrullagua' en el municipio de Navojoa

Navojoa, Sonora.- Artidoro Lagarda Yescas, director del Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn), afirmó que en lo que va del año, al menos 35 usuarios han sido captados desperdiciando agua, por parte del Operativo de ‘Patrullaguas’.

Detalló que de enero a junio Oomapasn ha levantado 35 multas cuyos montos varían, de las cuales 15 están pagadas y el resto cargadas en los recibos de los usuarios que no tuvieron acercamiento.

La recaudación por dicho concepto asciende a 70 mil 244 pesos en ese mismo período, abundó, monto que si bien pareciera poco significa un avance en la concientización pues los infractores no suelen repetirlo en la mayoría de los casos.

Oomapasn no está buscando notificar, multar y cobrar sino que la población deje de desperdiciar el agua potable; el plan no tiene un fin recaudatorio, no somos una empresa lucrativa, lo que nos interesa es que la gente gaste lo que realmente necesita”, afirmó Lagarda Yescas.