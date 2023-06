La economía de Sonora repunta; planes e inversiones, claves para el crecimiento en el estado

Hermosillo, Sonora.- Luego de la turbulencia que le significó la pandemia, la economía de Sonora comienza a ver brotes verdes que llaman a ser positivos de cara al futuro, sobre todo si la autoridad encuentra las formas idóneas para dar certidumbre a los inversionistas para que arriesguen sus capitales en negocios en suelo sonorense.

La energía solar, mediante el Plan Sonora, que contempla la culminación del Parque Fotovoltaico en Puerto Peñasco, la construcción de cuatro más del tipo en diferentes puntos del estado, además de varias plantas de licuefacción de gas natural, ha sido un detonante para que los inversionistas vean con buenos ojos a la entidad.

El gobernador Alfonso Durazo aseguró que “Sonora será el Silicon Valley de las energías renovables y el Plan Sonora representa un proyecto de descarbonización de la economía, un plan sumamente ambicioso que aprovechará el sol y el litio para un futuro de energías limpias. Sonora, históricamente importador neto de energías, tiene ahora la oportunidad de convertirse en un Estado exportador de energías limpias”.

El yacimiento de litio en Bacadéhuachi parece que será un baúl repleto de riquezas y sorpresas agradables para la entidad.

Para Durazo, el litio viene a reforzar la vocación minera del estado, que ya representa el 17% del PIB estatal, por lo que el plan del gobierno federal de ser él quien explote el yacimiento, es una de las bazas para generar desarrollo y gestionar adecuadamente los recursos generados.

Cabe recordar que el gobernó federal pretende que las empresas involucradas en la extracción y procesamiento del litio sólo negocien el metaloide con empresas automotrices que inviertan en Sonora.

El nearshoring representa una oportunidad muy relevante para Sonora, pues al ser un estado fronterizo, muy cercano a California, uno de los principales mercados del mundo, existen gran interés de empresas asiáticas de invertir.

Ocurre lo mismo con Arizona, en donde decenas de industrias se están instalando para el desarrollo de semiconductores y chips, por lo que van a necesitar naves industriales, parques enteros del lado mexicano, en donde encontrarán mano de obra más barata y eficiente.

Esta semana, el gobernador Durazo dio a conocer que las inversiones confirmadas por 150 millones de dólares por parte tanto de la minera Álamos Gold como de la armadora Kyungshin, confirman que Sonora se convierte, poco a poco, en un punto relevante para la inversión.

De acuerdo con datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Sonora es, junto a Querétaro, la entidad donde existe “mejor ánimo para invertir”; 72% de los socios de la cámara empresarial consideró que es buen momento para apostar por la entidad.

Hace un mes, el canciller Marcelo Ebrard informó que la empresa México Pacific Limited invertirá poco más de 14 mil millones de dólares en Sonora para la construcción de plantas de licuefacción y un gasoducto.

Las inversiones citadas y los proyectos energéticos descritos han tenido impacto en el empleo, algo que sindicatos y gobiernos municipales han celebrado.

De acuerdo con Francisco Vázquez Valencia, secretario del Trabajo, en el primer trimestre de 2023 se han creado 12 mil empleos, prácticamente mil por semana, lo que habla del buen andar de la economía estatal.

El único nubarrón que tiene encima el estado es la situación que viven los productores agrícolas del sur del estado, quienes insisten en que el gobierno les garantice precios competitivos a sus cosechas, petición que carece de respuesta.

Se entiende que, de no darse un acuerdo y el respaldo claro por parte de la Federación, la debacle económica en la región será terrible, pues la cadena de valor agonizará, ya que los agricultores no tendrán para distribuir sus ganancias en otros sectores.

El cálculo de los daños que habría si no se obtiene el precio de garantía hasta ahora es incuantificable, pero sin duda preocupa a todo el sector productivo.

No es exageración, si nos dejan tal cual, no vamos a poder pagar nuestros compromisos financieros, vamos a caer en cartera vencida y para el siguiente ciclo no va a haber quien financie a los productores", expuso Álvaro Bours, presidente de la Asociación de Organismos Agrícolas del Sur de Sonora.