Mariela Torres, la mujer que se sinceró y brindó su propio testimonio de supervivencia al cáncer

Ciudad Obregón, Sonora.- "Normalmente cuando tienes cáncer vas a un pabellón de quimioterapia y pareciera que traes la muerte en los hombros. La gente está agachada, está desmotivada, pero no hay que olvidar que el cáncer es una enfermedad de emociones, a la cual se puede vencer mostrando siempre un buen ánimo y siguiendo al pie de letra las indicaciones del médico", confesó Mariela Torres, sobreviviente al cáncer de mama.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el último año, en Sonora se presentaron aproximadamente dos mil 403 defunciones relacionadas a tumores malignos, siendo esta, la tercera causa de mortalidad en el Estado.

Cada primer domingo de junio, se celebra el Día Mundial del Superviviente de Cáncer, una efeméride muy emotiva en apoyo a los pacientes supervivientes de cáncer y a sus familiares.

SU TESTIMONIO

Hace aproximadamente dos años, una noticia sacudió por completo la vida de Mariela Torres y su familia, al enterarse de la detección de un tumor cerca de su pecho, sin embargo, lejos de deprimirse, la madre de familia navojoense emprendió una lucha en contra de esta enfermedad silenciosa, logrando ‘tocar la campana’ a finales del 2022, convirtiéndose así en una sobreviviente del cáncer.

“El tratamiento es muy fuerte, tanto física como psicológicamente; el tratamiento hace que tu cuerpo reaccione de una manera muy fuerte, tiene muchos efectos secundarias. Durante ese tiempo, nos dicen que somos unas guerreras, pero en lo personal no me gusta que me llamen así, ya que yo no decidí pelear con nadie, ya no estaba preparada para esta batalla”, indicó Mariela Torres.

Señaló que a pesar de haber tocado la campana, como parte de un protocolo, la amenaza del cáncer nunca termina, por lo que continuará cumpliendo con su tratamiento como parte de su lucha de supervivencia.

“Yo todavía estoy en un proceso, soy una sobreviviente porque sigo viva, toqué la campana en octubre del 2022, pero es un protocolo porque el tratamiento sigue, yo voy a durar cinco años más en tratamiento, tomando quimioterapias, las cuales serán mi medicamento de cabecera”, aseguró.

Como parte de su experiencia, Mariela constantemente realiza pláticas informativas sobre cómo detectar temprano esta enfermedad, así como la importancia de la autoexploración; pero sobre todo, busca que ninguna persona que sea diagnosticada con cáncer, se dé por vencida, ya que afirmó que es una enfermedad que se puede vencer.

Fuente: Tribuna del Yaqui