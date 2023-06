Sonora: Dos personas originarias de Navojoa han sido víctimas de extorsiones telefónicas esta semana

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- A mantenerse alertas y no caer en las extorsiones telefónicas exhortaron hoy la Comisaría de Seguridad Pública y Prevención del Delito a los navojoenses, ante el incremento de casos de intentos y al menos dos casos consumados en los últimos siete días.

La invitación a la comunidad es a no olvidar reportarlo primero a alguna autoridad policiaca y el contacto en lo inmediato con las personas o familiares señaladas presuntamente afectados, lo que posibilita la prevención y detección de las fuentes delincuenciales.

Javier Adolfo Alatorre Correa, comisario de Seguridad Pública Municipal, indicó que una recomendación clave para quienes reciban llamadas telefónicas con fines de extorsión es jamás incomunicarse.

El argumento más común de los extorsionadores son o una supuesta privación de la libertad, señaló, por lo que los delincuentes apuestan al impacto e intranquilidad del contacto para actuar impunemente.

Si se recibe una llamada de un número telefónico no identificado lo mejor es no contestar, aclaró, y de hacerlo bajo ninguna circunstancia proporcionar datos confidenciales, no tomarse fotografías, ni salir de la ciudad.

No hay que seguirles la plática porque envuelven y generan los medios para el delito, lo correcto es reportarlo de inmediato a la autoridad policiaca de cualquier nivel si existen sospechas, sin duda la confianza en la autoridad de seguridad es fundamental”, comentó.

Informó que en las últimas semanas ha ocurrido un aumento notable de intentos de extorsión telefónica, tan solo dos en la actual semana, en uno de ellos con la recuperación exitosa de la víctima.

Existen dos aplicaciones cibernéticas del Gobierno del Estado que pueden descargarse fácil y en forma gratuita en el celular que son “Mujeres Seguras” y “Antiextorsión Sonora”, resaltó, además de los números de emergencias 911 y 089 para solicitudes de auxilio.

Fuente: Tribuna