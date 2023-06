Derechohabientes de IMSS en Guaymas denuncian falta de atención; mantendrán manifestaciones

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Por días consecutivos derechohabientes del IMSS en Guaymas se manifestaron por un gran número de inconformidades por el servicio y mal trato que reciben por parte del personal de la institución médica en el Puerto.

En tono desesperada, Imelda Ríos, derechohabiente pide se le otorguen las incapacidades que requiere para su recuperación total, así como recibir la atención médica que se merece como trabajadora y derechohabiente, debido a que después de un año de haber sido operada aun presenta fuertes dolores en su brazo derecho.

Derechohabientes de IMSS en Guaymas denuncian falta de atención

Muchos no sabemos, nos dejamos, algunos por lo menos investigamos, nos enteramos y pedimos la ayuda, tengo meses exigiendo que me atiendan y que nos den el trato que merecemos, porque no somos animales", relató.

Los derechohabientes estuvieron acompañados por el líder social y presidente de la asociación civil ‘Unión y Fuerza Guaymense’, quien relató que son cientos de casos de negligencia médica en el IMSS de Guaymas.

Jesús Campaña, extrabajador de seguridad privada relató "en mi caso pido se me resuelva la situación de mi pierna, me dijeron que ya no necesitaba operación hace 15 meses y hasta la fecha no he tenido la atención que corresponda, actualmente mi pierna se está secando y ya no tengo movimiento laterales”.

Fuente: Tribuna