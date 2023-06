Después del tianguis, solo prevalece la basura en la colonia México; habitantes piden solución

Ciudad Obregón, Sonora.- La basura que se genera cada jueves y domingo en el tianguis de la colonia México, al sur de la ciudad, es un problema que enfrentan los habitantes de la zona, quienes argumentan que por las calles en donde se instala, suele obstruir el paso de los peatones y provocar malos olores, además de que el canal que corre en paralelo a la calle 300 es utilizado como basurero.

Pedro David Esquer, vecino de la colonia en mención, compartió que, si bien los tiangueros se encargan de recoger la basura generada, son los clientes los que lanzan al canal los desperdicios de lo que consumen.

Cerca de las 14:00 horas comienzan a retirarse los comerciantes, juntan su basura y se organizan para dejarla en las esquinas o a un costado de la calle, para así facilitar la recolección de los desperdicios por parte de los encargados del municipio, quienes pasan después de las 16:00 horas, lapso en que no falta que los perros o algunos pepenadores rompan las bolsas de basura, lo cual ocasiona que se desparrame la basura, la cual a fin de cuentas acaba terminando frente a las casas de quienes vivimos en la cercanías o al interior del dren”, señaló.

La ciudadana Martha Domínguez agregó que, a raíz de la mala práctica de tirar basura en el dren, se han registrado inundaciones en la colonia al taparse los pasos del agua, generando afectaciones en la zona, lo cual afecta a las propias ventas de los tiangueros del lugar.

Por años hemos tenido ese problema, pero ya no es cosa de las autoridades que regularmente limpian el canal, el problema son las personas que siguen y siguen aventando todo, como si el canal fuera el bote de basura de su casa, no estamos en contra del tianguis, al fin de cuentas es hasta cómodo el tenerlo cerca, pero pedimos mayor conciencia a las personas que acuden a comprar y no tiren basura”, expresó.