AMLO confirma gira en el Norte de México: Viaja a la Península de Baja California y a Sonora

Ciudad de México.- Fue en el mes de mayo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció una nueva gira por el estado de Sonora; en esa ocasión, señaló que su recorrido sería para ver cómo han avanzado los proyectos del Plan Sonora. No obstante, el viaje se canceló. Dos meses después, confirmó que no sólo visitará la entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño, sino que también estará en Baja California Sur y en Baja California.

En la conferencia de prensa matutina de este miércoles 12 de julio, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario tabasqueño confirmó que este fin de semana irá de viaje desde la Ciudad de México (CDMX) hasta Sonora. Sin embargo, parece ser que se prevé su asistencia en eventos privados, pues el pasado martes 11, la fuente de Presidencia notificó que sábado 15 y domingo 16 de este mes no tendrá eventos públicos.

El fin de semana vamos a estar en Baja California Sur, por cierto, el viernes [14 de julio] la reunión de gabinete se va a llevar a cabo en La Paz, voy a estar en Guerrero Negro, voy a Isla de Cedro que es Baja California y al día siguiente [sábado 15] vamos a estar en Puerto Libertad en Sonora", informó el presidente de México este miércoles, en su tradicional conferencia de prensa 'mañanera'.

En esta misma intervención, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano compartió que, para su estancia en Sonora "voy a estar con los seris en la Isla del Tiburón y el domingo [16 de julio] vamos hacer evaluaciones de caminos en Sonora, en la sierra y el mismo domingo voy a supervisar el distrito de riego que se está construyendo en la tribu yaqui", esto en el sur de la entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño.

Finalmente, sobre si esta gira en Sonora será privada o se dará acceso a los medios de comunicación, el mandatario contestó que es supervisión: "No sé, no, no, es supervisión, es que está muy lejos". Cabe mencionar que fue hace dos meses cuando AMLO anunció una nueva gira por la entidad, no obstante, debido a cambios en su agenda y a la supervisión del Tren Maya, se ha recorrido este viaje.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'