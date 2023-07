Sindicato de CEA Guaymas amenaza con huelga el 14 de agosto de no cumplirse con peticiones

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Tras incumplirse diversas clausulas laborales del Contrato Colectivo del Trabajo (CCT) por parte de la Comisión Estatal del Agua (CEA), los trabajadores agremiados al Sindicato Único de Trabajadores de la Comisión Estatal del Agua (Sutcea), lanzaron ultimátum para el próximo 14 de agosto para estallamiento de huelga.

De acuerdo con los dirigentes sindicales, el lunes representantes de la Secretaria del Trabajo estatal los dejaron ‘plantados’, siendo necesario acudir a manifestarse a palacio de gobierno donde fueron atendidos y se pusieron algunas fechas para la negociación.

Ofrecen menos

Martin Rodelo Botello, secretario general del citado sindicato detalló que no hubo un acuerdo formal, solamente dos ofrecimientos “en lo que respecta al aumento de sueldo, ellos están ofreciendo un 6 porciento, y la verdad le dijimos que no satisface las exigencias del trabajador ya que sabemos cómo está la inflación y la crisis”.

Aparte que no es ni siquiera el aumento que se otorgó a los salarios mínimos en el país, si ofrecen arriba de un 10 porciento, nosotros estamos dispuestos a negociar, nosotros lo hemos globalizado en un 20 porciento, pero igual si lo quieren manejar en porcentaje o en pesos que sea como lo quieran manejar, pero queremos que sea arriba de un 10 porciento”, detalló.

Rodelo Botello precisó que la audiencia es el 8 de agosto y el estallamiento de la huelga el día 14 “no podemos parar al cien porciento la operación, detendríamos Guaymas con el paro total, tienen que ser paros escalonados, lo haríamos así como un tipo de guardias con la gente para atender los problemas más urgente”.

No han cumplido

Apuntó que existen otros puntos laborales no se han respetado principalmente el pago del 5 porciento del Fondo de Ahorro por no hacer los depósitos en tiempo y forma, así como la entrega de las tres remesas pendientes de uniforme, calzado, chalecos y botiquines con material de primeros auxilios que no se han entregado desde el 2021.

Manuel González, administrador de la CEA en Guaymas informó que las negociaciones se llevan directamente en la Secretaria del Trabajo y dirección general de la CEA, confiando en que existe una buena negociación, antes del 14 de agosto para evitar el estallamiento de huelga.

