'Se derrite' Sonora: Termómetro rompió récord al llegar a 47 grados; así será el clima para hoy

Ciudad Obregón, Sonora.- De acuerdo con lo expuesto por la Dirección Técnica del Organismo de la Cuenca Noroeste perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el pasado viernes 14 de julio del presente año, Sonora rompió su récord de altas temperaturas registradas durante la actual ola de calor al llegar a 47 grados centígrados, cifra que dijo sea de paso, no se registraba desde hace 25 años cuando el termómetro llegó a los 46 grados. Pese a este fuerte dato, se reveló que para el fin de semana cabe la posibilidad de refrescarse un poco ya que se pronostican desde ligeras lloviznas a fuertes precipitaciones con actividad eléctrica.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que para este fin de semana, hay de un 30 a 60 por cierto de probabilidad de lluvias debido a que en la actualidad, el país le hace frente al monzón mexicano, fenómeno natural que además esta acompañado de la onda tropical número 12 que afectará al sur y occidente del país. En el caso específico de Sonora, se han pronosticado lluvias muy fuertes, fenómeno natural que también afectará a entidades federativas como Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Las precipitaciones de mayor intensidad podrían ser con descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y granizadas, así como generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados", resalta la misiva.

Pese a lo anterior, la dependencia ha revelado que el intenso calor también continuará especialmente porque se prevén temperaturas de entre 40 a 45 grados no solo este sábado 15 de julio, sino a lo largo del fin de semana, por ello, se recomienda atender el llamado de las autoridades, al tiempo de no olvidar seguir las recomendaciones habituales como es el no exponerse por tiempos prolongados a la radiación solar y sobre todo, mantenerse bien hidratado en todo momento.

Se estima ambiente templado en la mañana y muy caluroso durante la tarde. Habrá viento del oeste de 15 a 30 km/h, con rachas de 60 a 70 km/h y posibles tolvaneras en Sonora”.

Sobre las precipitaciones advertidos por la Comisión Nacional del Agua, se estima que aproximadamente a las 11:00 horas, tiempo local, haya un 30 por ciento de probabilidad de lluvia, cifra que subirá a partir de las 14:00 horas donde ya se presenta un 40 por ciento de probabilidad; a lo largo del día llegaremos a un 50 por ciento de probabilidad de fuertes lluvias con actividad eléctrica a partir de las 22:00 horas y hasta la medianoche. Se invita a la población a tomar precauciones y sobretodo mantenerse al tanto de las recomendaciones emitidas por Protección Civil.

Expertos en la materia advirtieron que las altas temperaturas se mantendrán durante los siguientes días debido a que existe la presencia de un sistema anticiclónico que se encuentra sobre el suroeste de Estados Unidos, por ello, la región noroeste y sobre todo el centro de la entidad, continuarán con temperaturas máximas de 45 grados centígrados a pesar del pronóstico de lluvia. Caso de presentar síntomas relacionados con un golpe de calor se exhorta a la población a evitar la automedicación y en su lugar visitar a las autoridades de salud más cercanas.

