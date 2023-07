Un grupo de migrantes es abandonado en Navojoa; fueron retirados de su lugar de trabajo

Navojoa, Sonora.- Un grupo de 17 migrantes, fueron abandonados en el municipio de Navojoa, luego de que fueran retirados de su lugar de trabajo, en los campos agrícolas de la Costa de Hermosillo, por parte de elementos de Seguridad Pública.

Al llegar a la ‘Perla del Mayo’, el grupo de inmigrantes mencionó que encontraron una ayuda que jamás imaginaron, iniciando con la buena voluntad del joven Heriberto Valenzuela.

Se presentó una persona conmigo pidiéndome apoyo para comida, esta persona era de un grupo de personas entre los 22 y los 54 años de edad y eran 17 personas las cuales estaban en una situación delicada de calle, no habían comido y no tenían refugio”, indicó Heriberto Valenzuela, joven navojoense.

Señaló que la intención del grupo era poder regresar a su lugar de trabajo, sin embargo no contaban con el dinero suficiente ni con los documentos para poder continuar con su viaje.

Lo que pedían era poder regresar a Hermosillo y no contaban con documentos ni dinero, para ello me comuniqué con DIF Navojoa, el cual me apoyo para darles algo de comer y ver de qué manera se podía apoyar”, expresó.