¿Abrazos, no balazos? Ciudad Obregón de Sonora, en el top de las ciudades más inseguras de México

Ciudad de México.- El pasado martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a defender su estrategia de seguridad 'Abrazos, no balazos', basada en atacar el origen de la delincuencia, como la pobreza y la falta de oportunidades. No obstante, no sería suficiente para las regiones donde impera el crimen organizado, por ejemplo, Ciudad Obregón, en Sonora, la cual se mantiene como una de las ciudades más inseguras de toda la República Mexicana.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realizada del 26 de mayo al 15 de junio de 2023, las ciudades consideradas como las más inseguras del país serían las siguientes:

Fresnillo, en Zacatecas, con un 92.8 por ciento Zacatecas, en el estado homónimo, con un 91.7 por ciento Ciudad Obregón, en Sonora, con un 90.3 % de percepción por parte de la misma población Ecatepec de Morelos, en el Estado de México (Edomex), con un 87.6 por ciento Irapuato, Guanajuato, con 87.3 por ciento Naucalpan de Juárez, en Edomex, 87.2 por ciento

Ciudad Obregón, de Sonora, de las ciudades más peligrosas de México. Foto: Internet

Cabe destacar que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana corresponde al segundo trimestre de 2023 y que reveló que el 62.3 por ciento de la población encuestada consideró inseguro vivir en su localidad. La ciudad más violenta sería Fresnillo en Zacatecas; en tanto que la segunda sería la capital del mismo estado. Sonora, la entidad recientemente visitada por el presidente AMLO, tiene como foco rojo a Ciudad Obregón, la cual ocupa el tercer lugar en inseguridad.

Por otra parte, las ciudades o regiones consideradas más seguras fueron, según la misma encuesta difundida este miércoles 19 de julio del 2023 por el Inegi, San Pedro Garza García en Nuevo León (NL); la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México (CDMX); Piedras Negras, en el estado norteño de Coahuila; la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, en la capital del país; Saltillo, igualmente Coahuila, y Tampico, en el estado fronterizo de Tamaulipas.

Finalmente, el reporte del Inegi comparte que los puntos específicos más inseguros para los mexicanos serían los cajeros automáticos en vía pública; siguen las unidades de transporte público; el banco y las calles que habitualmente usan para llegar a sus destinos. Con las cifras reveladas, ¿estarías de acuerdo en que la estrategia del presidente AMLO, de 'abrazos, no balazos' sería la ideal?

Fuente: Tribuna / Instituto Nacional de Estadística y Geografía