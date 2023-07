36 policías municipales renuncian en el municipio de Cajeme; buscaban mejores condiciones laborales

Ciudad Obregón, Sonora.- Señalando un bajo sueldo, así como altos índices de inseguridad y equipo insuficiente al menos 36 elementos de Seguridad Pública Municipal han presentado su renuncia de la corporación en lo que va del año informó Trinidad Gil, representante de la asociación de Gendarmes Unidos de Cajeme, recordando que en los primeros 6 meses de 2023 han sido ejecutados tres policías municipales en Cajeme y otros 3 han sido privados de su libertad.

Muchos de estos compañeros son elementos que tenían poco tiempo en la corporación y al ver las condiciones laborales han decidido el buscar otras opciones de trabajo, en promedio un policía en el estado de Sonora debería de ganar 16 mil pesos, mientras que en el municipio está en 9 mil pesos, y si no hay un sueldo digno no podemos tener una corporación honesta y responsable, tenemos más de 5 años batallando para que nos den uniformes y más de 6 que no nos suben el sueldo”, declaró.