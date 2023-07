Para reducir el consumo y el narco en Obregón, AMLO y Durazo apuestan a programas del Bienestar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este jueves, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que habló con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, sobre Ciudad Obregón, una de las regiones más peligrosas no sólo de la entidad, sino de todo el país, por lo que es clave arrancar con otras medidas para frenar la violencia e inseguridad. Apostarán a más programas del Bienestar.

En la 'mañanera' de hoy, jueves 20 de julio del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano reveló que para combatir el consumo de drogas y el narcomenudeo en la cabecera municipal de Cajeme, se implementarán más programas para atender a los jóvenes, quienes serían la población más vulnerable para el crimen. Para esto, el nuevo titular de la Secretaría del Trabajo, Marath Bolaños López, visitará la región.

[Para combatir el consumo de drogas y el narcomenudeo, el presidente AMLO y el gobernador Alfonso Durazo implementarán] más programas para los jóvenes, más programas del Bienestar, el Jóvenes Construyendo el Futuro, se habló de que el secretario el Trabajo va a estar por allá, que es el que maneja el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para darle oportunidad a los jóvenes que no están trabajando, que tengan oportunidad, que se formen, se capaciten", declaró el mandatario López Obrador.

En esta misma intervención, el presidente de México insistió en que la mejor forma para combatir al crimen y la violencia, lo mejor es "ir a las causas, fortalecer la convivencia social, que no haya desintegración en la familia, que haya atención, que no los enganchen [a los jóvenes], que no tengan motivos para consumir la droga". Asimismo, mencionó que se seguirá cooperando con el gobierno de los Estados Unidos de América (EU) para frenar muertes.

Si logramos que no aumente el consumo [de drogas], ya estamos a salvo. Porque lo peor en este mundo es el consumo, el que haya demanda. Sí, tenemos que ayudar por cuestiones humanitarias, tenemos que estar juntos, cooperar con el Gobierno de Estados Unidos para que no haya narcotráfico, tenemos que hacerlo, pero también cuidar nosotros que no tengamos demanda, porque esa es la diferencia, porque ellos lamentablemente tienen mucha demanda", mencionó AMLO.

Finalmente, el presidente López Obrador dijo que, junto con el gobierno del estado de Sonora están atendiendo otras problemáticas en la cabecera municipal de Cajeme "estamos trabajando Obregón con otras cosas, estamos reparando las calles, tenemos ya la escuela de beisbol y los programas del Bienestar que se están aplicando en Obregón y todo Sonora", apuntó.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'