Tras visita a Sonora, AMLO respalda a Alfonso Durazo y estrategias de seguridad: "Está mejorando"

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien visitó el estado de Sonora el pasado fin de semana, aseguró que el mandatario estatal, Alfonso Durazo Montaño, está realizando las labores correspondientes para mejorar la seguridad en la región. Apuntó que la entidad ya no se encuentra entre las cinco más violentas de México, lo que es resultado de las estrategias conjuntas entre el Gobierno Local y el Federal.

En la conferencia de prensa 'mañanera' de hoy, jueves 20 de julio del 2023, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano compartió que en su última visita a Sonora, la cual ocurrió el pasado sábado 15 y domingo 16, conversó con el gobernador Alfonso Durazo sobre el tema de seguridad, ya que ahí está una de las ciudades más inseguras de la República Mexicana: Cajeme.

El presidente AMLO visitó Sonora el pasado fin de semana. Foto: Internet

El mandatario tabasqueño reconoció que el gobernador sonorense acude "todos los días" a la Mesa de Seguridad para conseguir la paz en la entidad; apuntó que está acción deben realizarla todos los presidentes estatales, a fin de conseguir la paz y tranquilidad de la ciudadanía.

Seguido a esta intervención, mencionó que hace unos meses, Sonora estaba en el top cinco de las entidades más violentas de México; no obstante, gracias a las estrategias de seguridad que han implementado los gobiernos locales y federales, ahora ocupa el puesto número siete, específicamente en el delito de homicidio. Reconoció que la violencia y el crimen no han desaparecido, mas sí se estarían reduciendo, según sus palabras.

Entonces está haciendo y hablamos de eso, de cómo está reforzando la vigilancia en Sonora, cómo se ha ido avanzando. No ha sido fácil, pero así como aparece entre los cinco estados con más violencia, Baja California, así estaba Sonora y ya está mejorando, ya no está entre los cinco estados con más violencia. No quiere decir que ya desapareció la violencia, pero sí se está bajando, se está reduciendo, sobre todo el número de homicidios, ahí estamos pendientes", agregó AMLO.