Violencia golpea la tranquilidad de los padres de familia en Cajeme; van más de 320 homicidios dolosos

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Es una realidad que la violencia se ha convertido en un problema mayúsculo en Cajeme; prueba de ello son los más de 320 homicidios dolosos que se han registrado en lo que va del año, según el conteo periodístico.

Desafortunadamente, esas escandalosas cifras de asesinatos han colocado a la región como una de las más violentas del país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, realizada del 26 de mayo al 15 de junio de 2023, el municipio está en el tercer lugar de las ciudades con peor percepción de inseguridad con 90.3 por ciento, solamente por debajo de Zacatecas con 91.7 y Fresnillo 92.8%.

Violencia golpea la tranquilidad de los padres de familia en Cajeme

Menores peligran

El temor que viven las familias es evidente y sin duda alguna, este ha repercutido en el cambio de sus rutinas diarias.

Alejandra A., quien es residente de la colonia Urbi Villa, comenta que la violencia que se vive es de preocuparse, pues “casi todos hemos sido testigos de balaceras, o hemos escuchado balazos cerca de nuestras casas”.

Antes era habitual ver a los menores jugando en la calle, pero desafortunadamente por el alto índice de inseguridad que se vive, ha provocado que los padres de familia no tengan la confianza de que sus hijos salgan de sus casas, como es el caso de Alejandra.

Soy mamá de tres hijos, la mayor estudia en la universidad y los otros dos están en secundaria, pero a ninguno de los tres los dejo ir solos a un lugar, y no me gusta mucho la idea de que estén en la calle, porque no sabemos cuándo vaya a pasar algo”.

Las declaraciones de dicha ciudadana tienen peso y reflejan una cruda y triste realidad, ya que el estudio que realizó el ENSU retrata que, durante el segundo trimestre del 2023, el 88.7 % de los cajemenses encuestados, confesaron que ya no permiten que sus hijos menores salgan de su vivienda, colocando a Obregón como la región con mayor porcentaje en ese rubro, superando a Zacatecas con 80.5 y Fresnillo con 80.3%, respectivamente.

Al igual que Alejandra Jesús Antonio R., de la colonia Hidalgo, declaró que no permite que su hijo Antonio, de 10 años, vaya a la ‘tiendita’ de la esquina, pues existe el temor de que le pueda pasar algo.

Por la ciudad en la que vivimos, no me da confianza dejar que mi hijo vaya solo a la tienda, aunque el abarrotes se encuentre a unos cuantos metros y nos conozcamos todos los vecinos; de todas maneras no me quiero arriesgar. La situación en la actualidad es muy complicada, no solo nuestros hijos se exponen a los robos o asaltos, también a las balaceras que constantemente se presentan y a todas horas”, comunicó el ciudadano.

Por último, el miedo de los cajemenses crece y sus inseguridades tienen peso, si se considera que en lo que va del año, 8 menores de edad han sido asesinados a manos de la violencia, según los datos periodísticos correspondientes.

Fuente: Tribuna