Urbi Villa del Real, una colonia que conjunta todos los puntos críticos de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Aguas negras, baches, falta de alumbrado público y vandalismo, son algunos de los problemas que sacuden al municipio de Cajeme. Desafortunadamente, actualmente existe una colonia que cumple con todos esos males; Urbi Villa del Real.

Dicho fraccionamiento ubicado al este de Ciudad Obregón, es uno de los sectores de mayor olvido por parte de las autoridades, basta con hacer un recorrido y darse cuenta del deterioro que abunda en el lugar. Martin González, residente de la colonia, comenta que su sector reúne todas las carencias que hay en el municipio.

En el bulevar Casa Blanca entre Alicante y Oviedo, un brote de aguas negras lleva meses sin arreglarse, poniendo en riesgo la salud y comodidad de las personas. Pero esa no es la única fuga de drenaje que existe, debido a que casi toda la colonia tiene esa contingencia; principalmente el Bulevar Colonial y la calle Antonio Caso, en el vecino fraccionamiento Villas del Rey.

Los problemas de agua colapsada que hay en Urbi Villa del Real, ha dejado grandes riesgos en la actualidad, pero sin duda alguna la amenaza más alarmante es la que se presentó el pasado mes de febrero de 2023, en donde se detectó un brote de sarna humana entre el alumnado de la Escuela Primaria Herman Bruss.

Aunque la inseguridad es un tema que afecta a todo el municipio de Cajeme, los habitantes de la colonia citada con anterioridad, mencionan que ese mal se mantiene al alza.

No podemos salir en las noches, porque todo el fraccionamiento está realmente oscuro, no hay luz, y cuando llegan a poner o darle mantenimiento, las propias personas se roban el cableado, sacando a relucir con eso dos problemas; la falta de alumbrado y la gran cantidad de rateros que hay", reveló Martin.

Las palabras de los ciudadanos tienen todavía más peso si se toma en cuenta la información del Semáforo Delictivo, que establece que las colonias de Cajeme de mayores incidencias son; Aves del Castillo, Colinas del Yaqui, Campestre, Libertad, Sochiloa, Torre de París, Cuauhtémoc Cárdenas, Maximiliano R. López, Las Espigas y Urbi Villa del Real sección 1 donde mayor incidencia delictiva hay.

Por otra parte, el año pasado, Urbi Villa del Real fue una de las más violentas de la ciudad, con un total de 33 homicidios dolosos registrados, según el conteo periodístico correspondiente.

Desafortunadamente también el fraccionamiento es conocido como un ‘panteón clandestino’ por parte del crimen organizado; el pasado mes de marzo de 2023, se localizaron 22 cadáveres en una vivienda ubicada, en la Calle De los escudos y de las espadas.

Ya me han robado dos bicicletas, a cada rato se me desaparecen mis plantas, y si dejo algo fuera también me lo roban. Pero no solo eso, también he sido testigos de múltiples balaceras que han ocurrido por la zona", comunicó la también residente de Urbi Villa, Josefina Michel.