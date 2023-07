Abuelos son una figura familiar poco respetada hoy en día; sufren de violencia física o emocional

Navojoa, Sonora.- Pese a ser considerados como el pilar de las familias, en ocasiones la figura del abuelo o abuela no es respetada, por lo que cada día sufren casos de violencia física o emocional, promediando en Navojoa, hasta 15 reportes al mes por este tipo de delitos.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada 10 adultos mayores ha sido víctima de maltrato, así como otro tipo de delitos. Es por ello, y con motivo del Día de los Abuelos, que resulta importante rescatar los valores familiares para reducir la violencia hacia este sector de la población.

Para Olga Cecilia Torres Ramírez, la figura del abuelo o abuela, representa el lado más tierno de la familia, así como el lado de enseñanza, experiencia y ejemplo para los nietos, sin embargo, debido a la falta de valores que hay hoy en día, muchas de estas cualidades son desaprovechadas.

A veces en su misma familia no los ven bien, son despreciados, los desatienden, los abandonan o no les dan una buena calidad de vida. Después de que dieron toda su vida por sus hijos o nietos, muchas veces terminan en un asilo o a su suerte; a las nuevas generaciones no les importan los valores, quieren vivir el día a día y sólo piensan en ellos y no en los demás, eso es muy triste”, indicó.