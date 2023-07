Maltrato animal sin castigo en los municipios de Guaymas y Empalme, denuncian animalistas de la región

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Animalistas de Guaymas y Empalme piden el apoyo de la Dirección General de Protección y Bienestar Animal del Estado de Sonora de la Secretaria de Salud para que hagan el llamado a las autoridades municipales y sus corporaciones policiacas atiendan el llamado de maltrato animal.

En la región existen más de 25 mil mascotas, donde más del 20 porciento en ocasiones son abandonadas por sus dueños o reciben algún tipo de abuso en sus viviendas.

“Son perros”

Paola María Saavedra, animalista y activista del Puerto denunció que cuando han intentado presentar queja sobre algún animal que sufre agresión, las patrullas no se acercan o hacen caso omiso.

Maltrato animal sin castigo en los municipios de Guaymas y Empalme

Apuntó que “nos dicen en forma despectiva, que es un simple perro”, autoridades de seguridad pública se resisten a dar curso a denuncias de maltrato animal.

En días pasados ante el secretario de Salud del estado, José Luis Alomia Zegarra en su visita al Puerto, le informó de los obstáculos que enfrentan para proteger a perros y gatos de maltrato, quien ofreció dar seguimiento a su queja ante la Fiscalía General del Estado de Sonora (FGJE) para eficientar la atención en casos de agresión a animales.

Precisó que le ha tocado llamar al 911 para hacer reportes “simplemente no va la Policía Municipal, porque es un simple perro y no pueden hacer nada”.

Pidió más sensibilidad de autoridades de seguridad pública municipal ante las denuncias que requieran su intervención “nosotros acudimos a las autoridades para pedir apoyo y nos encontramos con que en Guaymas no se puede denunciar”.

Asimismo propuso que las autoridades busquen mecanismos para controlar la tenencia de perros “debería haber alguna forma para que se regulara cuántos animales se pueden tener porque hay gente que tiene muchos y no les da ni agua”.

Sigue el rezago

Iván García, director de Fórmula Integral Humano Animal dijo “nos hemos topado con autoridades que son insensibles ante estos casos referente a lo qué es el maltrato animal, entonces no ha habido ninguna autoridad de ningún nivel de gobierno que nos haya atendido como se debe de hacer y sobre todo qué se le haya dado una atención y un seguimiento en caso de alguna denuncia”.

Apuntó que en Guaymas el reglamento de Protección Animal está aprobado desde el 2018, pero en Empalme está aprobado el reglamento en este año, pero no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por lo que no ha entrado en acción, en la región no se ha tenido la fortuna de qué las autoridades tomen en serio la violencia contra las mascotas.

Recordó que recientemente en Hermosillo se logró detener a un Osvaldo N de 51 años de edad por ser acusado de maltrato animal y causar la muerte de ‘El Güero’, un canino macho de la raza Husky, la atención a este tipo de denuncias avanzan también en San Luis Río Colorado y Cajeme, pero en la región de Guaymas y Empalme hay un rezago significativo ante está ola de violencia animal.

Fuente: Tribuna