"Cajeme está muy preocupado por el tema de la inseguridad", dice Xóchitl Gálvez tras llegar a Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este jueves 27 de julio, la aspirante a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, quien busca representar al Frente Amplio por México durante las elecciones del próximo 2024, arribó a Ciudad Obregón, Sonora donde, además de hacer énfasis en el intenso calor que se vive en el noreste del país, también resaltó que su visita tiene como principal objetivo escuchar a la gente y atender diversos temas, entre ellos la inseguridad que se vive en Cajeme.

Ante los micrófonos de TRIBUNA, la senadora quien forma parte de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), adelantó que en la actualidad, este no es el momento para manifestar las propuestas que tiene en torno a mejorar la seguridad en el Estado, por lo que hizo hincapié en que únicamente su visita era para escuchar al pueblo y con ello, buscar la manera de cómo atender las necesidades tras definirse al político que será el representante de la alianza opositora.

Hoy solo tengo que buscar ser la que represente este Frente Amplio por México, que le firmen todos los que están aquí y que me ayuden a llegar para ahora sí enfrentar a los de allá".

A decir de la legisladora panista, Cajeme actualmente se encuentra muy preocupado por el tema de la inseguridad; sin embargo, se mostró enfática en que su gira por el país y sobre todo su visita a Ciudad Obregón, es para alcanzar las 150 mil firmas que el Comité Organizador le pide a todos sus aspirantes. En la actualidad, son 12 los políticos que buscan representar al PAN, Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes forman parte del Frente Amplio por México.

Recibida con música, ovaciones al grito de "¡Presidenta, presidenta!", aplausos y sobre todo muchos abrazos, Xóchitl Gálvez procedió a ingresar al Salón Arcángeles para así poder reunirse con la sociedad civil para con ello, buscar que los habitantes de Ciudad Obregón firmen en la plataforma lanzada por el Frente Amplio por México a su favor. Cabe destacar que esta es la primera ciudad en el Estado encabezado por Alfonso Durazo la que es visitada por la aspirante a la presidencia.

Delante de los presentes, Xochi Gálvez aseguró que era ella a la que le correspondía ser la próxima jefa de Gobierno de la Ciudad de México; sin embargo, personas cercanas a ella le sugirieron no pensar a nivel de la capital mexicana y en lugar de ello, contender por las elecciones presidenciales ya que el país estaba buscando a un perfil como el suyo. Entre risas, la senadora panista reconoció que si bien está un poco complicado ganar la contienda electoral, al menos sería ella la que le pusiera sabor a este proceso democrático pues sería la única candidata que resaltaría por ser más divertida y simpática.

Tengo chance (…) ya llevamos 220 mil firmas sin invertir ni un peso", aseguró.

Sobre el motivo que le impulsó a contender a la presidencia de la República, Gálvez recordó que durante su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), ella hizo mención sobre el apoyo a los jóvenes a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, comentarios que fueron mal interpretados por el titular del Poder Ejecutivo y fue por esta razón que ella se empeñó en hacer efectivo su derecho de réplica, mismo que no obtuvo a pesar de contar con un amparo del juez.

Paso a paso la aspirante a la presidencia de la República explicó cómo fue el proceso para pedir este derecho de réplica en el espacio conocido como 'La Mañanera'; valiéndose de términos beisboleros que dijo, son los que más le encantan el presidente, ya le cantó el tercer strike pues un juez de nueva cuenta le otorgó un amparo para en ingresar a la sede presidencial y con ello explicar qué fue lo que dijo en la FIL Guadalajara respecto a los apoyos otorgados a los jóvenes en torno a darles más herramientas para su formación.

Me mandaron un montón de golpeadores pero me abrí (espacio) y logré llegar a la puerta. Recibí un mensaje muy importante, quizá el más poderoso que esa puerta se abre de adentro hacia afuera y la vamos a abrir para todos los mexicanos, no solo para los que piensan como el presidente".

El mensaje que ofreció a la sociedad civil en Cajeme, mismo que fue de casi una hora, se enfocó en manifestar que para muchas personas, ella es una ficha fuerte y por ello, su objetivo es la de escuchar al pueblo; no obstante, existió en recordar que en la actualidad el presidente López Obrador la odia por el simple hecho de no poder aceptar que una persona como ella quien se abrió camino vendiendo tamales y gelatinas actualmente está convertida en una empresaria que aspira a ayudar a los que menos tienen no sólo en cuestiones de programas sociales sino en seguridad que es uno de los más urgentes para Sonora.

A los empresarios les dijo, no los van a molestar para que puedan trabajar. A los productores del campo, a la gente que necesita… tranquilos".

