"Está fácil ganarle a Morena": Enrique de la Madrid visita Ciudad Obregón y se reúne con productores

Ciudad Obregón, Sonora.- A poco más de un mes de que el Frente Amplio por México, alianza opositora conformada por los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) revele cuál de los 12 aspirantes a la presidencia será el elegido para figurar en la boleta electoral y con ello, buscar suceder a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid, visitó Ciudad Obregón con el fin no solo de reunir firmas, sino también abordar varias problemáticas, entre ellas el campo.

El militante de la bancada priísta se reunió con representantes de los medios de comunicación en la ciudad, donde TRIBUNA estuvo presente, espacio donde dejó claro que además de buscar llegar a la meta de las 150 mil firmas que el Comité Organizador del Frente Amplio le pide a cada uno de sus aspirantes, también aprovechó la visita al estado para escuchar y entender las problemáticas que aquejan tanto a Sonora como al resto del país. El exfuncionario y abogado enfatizó en que él no esta dispuesto a bajarse de la contienda y por ello, mantiene su vista por el país para ganar el favor de la ciudadanía.

Yo no me bajo, yo estoy buscando el apoyo. Si al final del proceso no tengo el apoyo me sumaré al ganador del proceso del Frente Opositor”.

Bajo esa tónica, la 'chorcholata' del PRI para esta contienda electoral recordó que durante el sexenio de Felipe Caldearon Hinojosa, tuvo la oportunidad de desempeñarse como Director General de Financiera Rural, motivo por el que celebró haber tenido la oportunidad de reunirse con los productores del campo de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora A.C., remarcando que los que trabajan en esta industria son personas honestas.

Los productores no son corruptos, los productores de Sonora son gente trabajadora y honesta, no como dice el presidente".

Al mencionar al titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, el priista de 60 años de edad, remarcó en que está de acuerdo con el tabasqueño en cuanto a que primero hay la necesidad de apoyar a los menos favorecidos; no obstante, dijo que en el caso del fundador de Movimiento regeneración Nacional (Morena), lo hizo al revés ya que dijo, los pobres carecen de acceso a los medicamentos, no cuentan con empleos y sobre todo, no hay un buen sistema de salud. "Hay que cumplir y dar oportunidades reales", sentenció.

Como lo ha venido diciendo por su gira por el país, Enrique de la Madrid puntualizó desde Ciudad Obregón que en las siguientes elecciones, es decir las del 2024, vencer al partido del presidente es una cosa fácil, ya que remarcó, la clave está en hacerle saber al pueblo que todo radica en diferenciar a los políticos que son del agrado de la gente de los que en realidad son más capaces, es decir, pongan en marcha un proyecto de Gobierno que de resultados. Hasta recordar que en el pasado insistió en que el Frente Amplio por México es actualmente, la "vacuna" contra la denominada Cuarta Transformación (4T).

Esta fácil ganarle a Morena, solo hay que decirle a la gente que haga diferencia entre los políticos que te caen bien y aquellos que son los más capaces".

Sobre convertirse en el candidato elegido para representar al Frente Amplio por México en las elecciones del siguiente año, Enrique de la Madrid hizo énfasis en que hacer que Sonora sea una mejor entidad si es posible ya que su obligación es la de fomentar a que haya más empleos que a su vez den pie a la prosperidad y sobre todo Presnes en la entidad más y mejor seguridad. La visita del aspirante priísta coincide con la de la senadora Xóchitl Gálvez quien actualmente también se encuentra en Ciudad Obregón.

