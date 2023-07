Normativa en infraestructura es 'letra muerta' en Guaymas, tormenta saca a relucir situación

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Debido a los fuertes vientos que superaron los 100 kilómetros y rachas de 140 por hora que se vivieron recientemente en Guaymas, se hizo evidente que la normativa sobre la infraestructura en postes y espectaculares no se está cumpliendo a cabalidad.

De acuerdo con las autoridades en la región fueron más 40 postes caídos, 30 anuncios publicitarios derribados, y 15 locales afectados, así como 450 viviendas afectadas por la tormenta de arena que se presentó la semana pasada.

Debe preocupar

Alejandro Orozco, meteorólogo dijo que autoridades deben prestar atención al tema de la normativa de infraestructura, pues una tormenta tropical con vientos de esta magnitud tendría graves consecuencias.

Detalló que "pues estas condiciones no las resistió la infraestructura del Puerto, vemos las consecuencias y la verdad son graves, considerando el tipo de zona donde nos localizamos, es algo que debería de preocuparnos".

Dijo "si llega una tormenta tropical y un huracán a la región, con vientos de la misma fuerza que la tormenta de arena y se queda estacionado por más de una hora en la región los destrozos serán de mayor consideración".

Agregó que "los postes que se cayeron, así como los espectaculares que no resistieron es porque no estaban dentro de la normativa, de lo contrario los destrozos no se hubieran presentado en esa magnitud".

Fuente: Tribuna