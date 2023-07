Xóchitl Gálvez enciende la Ilusión en el municipio de Cajeme; demostró carisma y preparación

Ciudad Obregón, Sonora.- Pocas veces un político genera la expectativa y las sensaciones que logró Xóchitl Gálvez ayer durante su visita a Cajeme. En un caso atípico, la senadora que busca liderar al Frente Opositor en el proceso electoral del próximo año arrasó por discurso, carisma y posicionamiento.

Desde que aterrizó, Gálvez recibió muestras de apoyo de los más y, al menos, la curiosidad del resto, comprobándose lo que medios nacionales han insistido: se trata de un fenómeno político que México no veía desde hace años.

En el evento organizado en un salón de fiestas al norte de la ciudad le esperó una multitud que si no fue mayor se debió a las limitantes de espacio, pero que también aguardó con grandes expectativas, las cuales fueron colmadas por una Xóchitl que se lució ante la audiencia.

Porque la aspirante a la presidencia de la República ofreció un discurso tanto con generalidades de los temas nacionales, como con detalles específicos de lo que preocupa a Sonora, algo que dejó buen sabor de boca a los presentes, acostumbrados a la ambigüedad de los políticos.

Durante cuarenta minutos, Gálvez ofreció un contundente análisis de México, además de argumentar sobre lo que a su entender debe hacerse para mejorar las condiciones de vida de millones.

Toqué la puerta de Palacio Nacional y me echaron montón, con ayuda de la gente logré llegar a tocar… y no me abrieron. Y entonces recibí un mensaje importante, tal vez el más relevante que me ha tocado: esa puerta de Palacio que se abre desde adentro, nosotros la vamos a abrir desde afuera para todos”, dijo.

La senadora narró que parte de su empeño por alcanzar la candidatura presidencial se basa en que desde que fue criticada ferozmente por el presidente López Obrador, ha recibido miles de muestras de apoyo de ciudadanos de todos los niveles socioeconómicos, que le han dado su confianza para “recuperar” el país.

Después del evento masivo y de una rueda de prensa en el lugar, Gálvez acudió a la Asociación de Organismos de Agricultores de Sonora para reunirse con los líderes del campo y el sector primario del sur del estado, donde recibió una explicación profunda de la situación que se vive, sobre todo después de que se anularan los apoyos y programas, y se rechazara otorgar subsidios que evitaran pérdidas millonarias.

Posteriormente se reunió con el empresario Ricardo Bours con quien intercambio puntos de vista sobre México y Sonora.

Hoy la senadora tendrá actividades en Hermosillo.

El presidente me odia porque no puede creer que una niña que vendía tamales y gelatinas se haya convertido en una empresaria exitosa. Él dice que la oligarquía me puso y no sabe lo que me ha costado ser la mujer que soy”.