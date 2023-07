Consterna fallecimiento del periodista Guillermo 'Memo' Urías; dejó una trayectoria de 49 años

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- "Fuiste y siempre serás el mejor papá y abuelo que la vida nos pudo dar, hoy nos dejas un gran vacío en el corazón", expresó Patricia Urías Santillanez, hija del periodista guaymense, Guillermo 'Memo' Urías Ayala, que dejó de existir a los 66 años, el domingo por la tarde por problemas de salud.

El conocido guaymense y maestro en la narrativa deportiva, fue recordado por su familiar "me quedó con todo el amor y paciencia que siempre nos diste, hoy me toca dejarte volar y no es nada fácil, no quiero. Vuela alto papá, estoy segura que en otra vida nos volveremos a encontrar".

Consterna fallecimiento del periodista Guillermo 'Memo' Urías

Cabe destacar que 'Memo' Urías contaba con 49 años de trayectoria en los medios de comunicación de la región, así como numerosas participaciones en eventos nacionales e internacionales, principalmente deportivos, donde lo hacía con un crónica precisa de los juegos.

Asimismo por varios años presto sus servicios para esta casa editorial como reportero de la sección de deportes en La Voz del Puerto.

Este lunes era velado en la funeraria San Martin y este martes será su sepelio. Que en paz descanse Guillermo Urías Ayala.

Fuente: Tribuna