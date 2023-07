Jorge Elías Retes abre frente en contra del Sindicato de Trabajadores en el municipio de Navojoa

Navojoa, Sonora.- Por acoso laboral, así como presuntos despidos injustificados, un grupo de trabajadores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal se manifestaron en las instalaciones ubicadas sobre la calle Talamante, para exigir una respuesta al alcalde, Jorge Alberto Elías Retes, sobre la supuesta violación a sus derechos laborales.

Por su parte, el Ayuntamiento de Navojoa informó que a partir del 30 de junio, finalizó el contrato de 65 trabajadores de confianza, por lo que ante la crisis financiera que atraviesa la comuna, se decidió no renovar el contrato a 18 trabajadores.

Personal del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Navojoa, se manifestaron en las oficinas del DIF municipal, para exigir una aclaración a la situación laboral de ocho miembros, a quienes se les impidió continuar con su trabajo.

No sabemos la situación jurídica en la que se encuentran, ya que ellas han sido hostigadas por parte de la directora, diciéndoles que están despedidas pero no tienen ninguna notificación. Nosotros como organización sindical hemos estado al pendiente y venimos a platicar con la directora o con la de Recursos Humanos, pero no nos atienden”, mencionó Francisco Javier García Vallejo, miembro del Sindicato.