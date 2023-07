Trabajan en mejores condiciones para policías ante renuncia de 34 elementos en el municipio de Cajeme

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- A través de un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública de Cajeme dio a conocer que están trabajando en mejorar las condiciones laborales y operativas de los elementos de seguridad, esto tras darse a conocer, en días pasados, que 34 elementos habían presentado su baja.

En el boletín oficial señalan que los elementos no salieron como grupo, si no que se trata de procesos que se han generado “durante el año”, es decir que no ocurrieron todos al mismo tiempo; además se precisa que los motivos son diversos.

Entre estos están la renuncia voluntaria, pensión por invalidez, prejubilación, jubilación, fallecimiento en el cumplimento de su deber, faltas acumuladas, cambio de ciudad y empleos mejor remunerados.

Actualmente se trabaja para mejorar las condiciones laborales y operativas de las y los elementos de seguridad pública. Con el apoyo del gobierno del estado se logró un incentivo económico que aumentó hasta en un 38 por ciento aproximadamente el ingreso de los elementos así como la capacitación para la mejora continua, teniendo a la fecha un mayor número de agentes con el examen de confianza aprobado”, explica el boletín informativo.

También señalan que el gobierno municipal está renovando el parque vehícular de la policía y ha comprado uniformes, cascos, botas y chalecos blindados que están por ser entregados. Comentan también que la dependencia está en un “proceso de renovación y preparación de sus elementos”, no solo en técnica sino también en convicción y el compromiso de reconstruir la paz del municipio.

Fuente: Tribuna