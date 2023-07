Fallas en infraestructura del IMSS alerta a usuarios en el municipio de Cajeme; se han manifestado

Ciudad Obregón, Sonora.- A poco menos de un mes de registrarse dos incidentes en elevadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); uno el pasado 11 de julio donde una niña de 6 años de edad murió al ser prensada por el ascensor en Quintana Roo y un segundo incidente en Jalisco el 27 de julio donde ocho personas se quedaron atrapadas en un elevador; derechohabientes señalan que en las instalaciones de la institución en el municipio presentan desde hace años problemas constantes.

Ante esta situación, el pasado martes 25 de julio un grupo de médicos, enfermeros, y otros empleados de la Institución, se manifestaron expresando trabajar bajo protesta argumentando falta de aire acondicionado, instrumental, baños en condiciones inadecuadas, drenajes colapsados, y otras problemáticas que merman la calidad de su trabajo.

Marcela Maytorena, derechohabiente compartió que aun cuando de momento se ha mejorado el servicio de refrigeración, de acuerdo a su propia experiencia las fallas son comunes en distintas zonas del hospital.

Lo que da miedo, es el usar los elevadores, yo por mi salud acudo muy seguido al IMSS y te puedo decir que tanto el ascensor del Hospital General Regional 1 como uno de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) de manera constante se encuentran fuera de servicio, no voy a negar que me dan la opción de que cuando voy a consulta me facilitan que el médico baje a consultarme, pero no deja de ser un riesgo que no se les dé una reparación adecuada”, declaró.