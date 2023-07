Lluvia provoca la caída de rayos sobre dos casas en Álamos; estas fueron las afectaciones

Comparta este artículo

Álamos, Sonora.- Tras la lluvia registrada este fin de semana en el sur de Sonora, al menos dos familias de Álamos reportaron la caída de un rayo en sus hogares, donde afortunadamente no se presentaron tragedias o personas lesionadas, únicamente daños materiales.

De acuerdo a los pronósticos de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), para la tarde noche de este sábado se esperaban lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, así como rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora.

Los casos

La familia de la señora Amelia Yocupicio, en la colonia Norbert, reportó la caída de un rayo en su casa, el cual impactó en su techo, ocasionando un hueco en una de las recámaras.

Según los afectados, los hechos se registraron aproximadamente a las 18:00 horas, cuando la señora de edad avanzada se encontraba junto a su nieto en una de las recámaras, cuando de repente, fueron sorprendidos por un rayo que cayó en una antena satelital que tienen en su techo para obtener el servicio de internet.

Bendito dios que cuando cayó, yo estaba agachadita, pero rápido me tapé los oídos porque escuché bien recio. Estábamos sacudiendo las camas cuando nos agarró el rayo, me asusté mucho y salimos corriendo", confesó la señora Amelia.

Tras el impacto del rayo, la mufa que suministra energía eléctrica al hogar se quemó, así como la antena de Internet y los módems, sin embargo, afortunadamente la familia resultó ilesa.

Otro de los casos se registró en el Centro del poblado, en un hogar ubicado sobre la calle Madero, donde únicamente se presentaron daños materiales, debido a que según testigos, el rayo cayó en un árbol; sin embargo, el tronco del árbol se quemó, lo que ocasionó que se partiera y cayera sobre un vehículo, quebrando el vidrio delantero.

Hasta el momento, la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) en Álamos, no ha informado algún reporte de los daños, no obstante, se recomendó a la ciudadanía a evitar cruzar los ríos y arroyos durante la lluvia, así como a no resguardarse bajo los árboles o lugares metálicos, para evitar algún hecho que lamentar.

Fuente: Tribuna