AMLO insiste en que ha apoyado a Madres Buscadoras, mas no agenda reunión en Palacio Nacional

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los colectivos de Madres Buscadoras y demás activistas que se encargan de rastrear a personas desaparecidas en México, a lo largo del sexenio actual han mantenido una petición: reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para hablar directamente sobre las problemáticas que atraviesan. No con la Secretaría de Gobernación (Segob); no con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). No, ellas quieren ver al jefe del Ejecutivo Federal mexicano, y esto no ha ocurrido.

Con lo anterior, el presidente AMLO fue cuestionado sobre si les ha "quedado a deber" a las Madres Buscadoras al no recibirlas ni el Palacio Nacional ni en otra instancia para la reunión que han exigido por años. El mandatario tabasqueño, en su conferencia de prensa de este lunes 31 de julio, apuntó que "no ha quedado a deber", no obstante, no agendó una reunión con las Rastreadoras. Su razón es que hay "propósitos manipuladores".

Madres Buscadoras buscan una reunión con AMLO. Foto: Internet

En la 'mañanera' de hoy, lunes 31 de julio, López Obrador reconoció que "sí le gustaría" reunirse directamente con las activistas buscadores en otro espacio que no fuera sus giras. No obstante, dijo que ha negado dichos encuentros para evitar "la politiquería".

¿A usted no les gustaría recibirlas? ¿Lejos de los medios?", cuestionó una reportera a AMLO.

Sí, sí, sí. Pero no. Hay ese propósito manipulador", respondió el jefe del Ejecutivo Federal.

En su intervención, el presidente AMLO dijo que si aceptara el encuentro aunque sea privado con las activistas que buscan a desaparecidos en México, medios "defensores de intereses" y "adversarios" aprovecharían para atacar a su Gobierno. Si bien no descartó un encuentro con las Madres Buscadoras, quienes lo han solicitado por años, no agendó recibirlas en inmediaciones de Palacio Nacional.

Cabe señalar que el presidente de México sostuvo que, en el tema de las personas desaparecidas en México "hemos hecho todo y vamos a seguir trabajando con ese propósito". También, AMLO sostuvo que "en todas las giras que hago hablo con madres y padres de desaparecidos. Lo que no permitimos es que se utilicen estos casos con propósitos politiqueros".

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'