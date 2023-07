Ciudad Obregón: Acusan a médico del IMSS de intercambiar atención en salud por favores sexuales

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Fernanda (un alias por cuestiones de privacidad) denuncia que, durante meses, fue orillada a mantener relaciones sexuales con un médico especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a cambio de atención médica para su madre, paciente con una enfermedad terminal. El caso, ya denunciado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) y con carpeta de investigación ATP/COB/098/4807/6- 2023, se remonta a principios de este año en que Fernanda da de alta a sus padres ante el Instituto.

En entrevista con TRIBUNA, Fernanda rompe el silencio y explica que ya conocía al doctor Juan Carlos ‘N’ con quien mantenía una relación de amistad, por lo que, cuando su madre comenzó en marzo con malestares y requirió un estudio especializado, solicitó ayuda al acusado, que no dudó en brindársela de forma expedita. La víctima se dice consciente de que hay derechohabientes que esperan meses por un estudio, y de que incluso hay pacientes del IMSS que mueren esperando una operación. Pero en su caso todo fue de inmediato y sin cartilla médica, a su madre le fueron realizados todos los procedimientos: “fueron muchos estudios todas las órdenes están giradas por él”, explica.

Acusan caso de violencia en el IMSS. Foto: Internet

Juan Carlos ‘N’ es cirujano trasplantólogo y biliodigestivo y está en la jefatura de trasplantes en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 2 ‘Luis Donaldo Colosio Murrieta’, así que, en menos de tres días, la madre de Fernanda ya había sido diagnosticada con una enfermedad terminal. “Yo sabía que me estaba brincando procedimientos desde el momento en que mi mamá no pasó por el médico familiar”, relató. Como era de esperarse, al saber la noticia la vida de Fernanda se desmoronó. Pese a esto, la mujer relata que el médico mostró su interés de conocerla más, lo que ella rechazó por la situación crítica que enfrentaba.

En esos días ella buscaba donadores de sangre, ya que eran un requisito para la operación, Fernanda contó que él le dijo que dejara de buscar, pues ya había hablado al Banco de Sangre y el asunto estaba arreglado. Una vez más, el doctor había hecho uso de su poder e influencia para ayudarla. La madre de Fernanda no fue operada, pero el problema no terminó.

El calvario

La enfermedad seguía y los tratamientos también debían continuar; ya para ese entonces el médico le pedía a Fernanda, según ella acusó, que cumpliera un rol.

Empezó a ir a la casa y ya me empezaba a pedir intimidad, que estuviéramos juntos, que yo cumpliera un rol. Si yo dejaba de hacerlo (el tener sexo) él se portaba agresivo o (empezaba) a no contestar las llamadas, incluso cuando se tratara de algo de mi mamá”.

La actividad sexual comenzó a ser exigida por el galeno con mayor constancia y como si esto fuera, asegura Fernanda, un requisito para mantener la ayuda por la enfermedad de su madre. “Como ya habíamos tenido intimidad, entonces me decía ‘oye no hemos tenido’ como si ya fuera una obligación. Él era muy agresivo, yo siempre le decía que me lastimaba, que no me gustaba”.

Si yo me enojaba o teníamos un problema ya él dejaba de atender a mi mamá; empecé a reclamar y pelear, pero me di cuenta que si me ponía a la misma altura que él, dejaba de contestar esas llamadas, que de repente mi mamá necesitaba algo o algún medicamento (y no respondía)… porque él le empezó a dar medicamentos adicionales que ella necesitaba”.

Fernanda contó a TRIBUNA que incluso en una ocasión sacaron medicamentos de maneras irregulares: una receta a nombre de su mamá y otra a nombre de otra persona que ella no conocía. “Él apuntó en la receta un número de teléfono y me dijo que si me preguntaban abajo que dijera que porque iba a entrar a consulta”. Fernanda acusó que la “relación” se volvió violenta y tóxica, que el médico quería manipularla, e incluso lo hizo en varias ocasiones. Además, señaló que quería obligarla a presentarlo como su pareja oficial.

Cuando yo no quería tener ningún tipo de intimidad con él o le decía que quería ver la tele o que estaba triste por mi mamá, él siempre insistía, en muchas ocasiones me ponía a llorar para que me dejara. Pero tenía una forma muy peculiar de insistir, se ponía sobre mí y estaba de ‘’ándale, ándale, ándale’ no paraba. Me tenía que quedar así, si yo me quería vestir él no me dejaba ponerme la ropa”, contó.

Posibles víctimas

Cargando la salud de su madre sobre sus hombros, Fernanda estaba llegando al límite. Las peleas con Juan Carlos ‘N’ eran seguidas y cerca del Día del Padre ella recibió un mensaje de una chica por Facebook, la cual le mandó videos y fotos donde se ve presuntamente a Juan Carlos ‘N’ sosteniendo relaciones con otras chicas a las que también presionaba para intercambiar sexo por favores médicos.

Fernanda contó que la chica que le contactó por la red social le advirtió que es muy probable que ella también haya sido grabada sin su consentimiento. Tras varias situaciones que la llevaron al límite, finalmente el 30 de junio del presente año, Fernanda decidió recurrir a las autoridades para solicitar protección y para interponer una denuncia formal en contra de Juan Carlos ‘N’ por presunta violencia física, verbal, emocional, psicológica y sexual; tras esto, al galeno se le prohíbe mantener cualquier tipo de acercamiento con la denunciante.

La misma FGJE confirmó a esta casa editorial que se está trabajando en la investigación del caso. Fernanda, también recurrió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a quienes narró los detalles de su situación. Fernanda dio a conocer que, previo a proceder por la vía legal en contra de Juan, recurrió al IMSS para interponer una queja por el proceder del trabajador de la salud; esta denuncia ante la Función Pública tiene el folio 263263/2023 y la clave 3482274. TRIBUNA consultó al IMSS para conocer su postura sobre los hechos y hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta formal.

Callar no es opción

Fernanda comentó para TRIBUNA que ha decidido hacer público el caso porque teme que la salud de su madre quede a la deriva, ya que las autoridades del IMSS con las que ha acudido no le han dado una respuesta concreta e incluso acusó que se han burlado de ella.

Fuente: Tribuna