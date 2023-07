Adeudos de exfuncionarios y proveedores son 'perdonados' por regidores; fue solicitado por ISAF

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Adeudos de más de 5 años serán condonados a exfuncionarios y proveedores del Ayuntamiento de Guaymas, al aprobar el cabildo guaymense que sus cuentas prescribieron, al no existir documentación fehaciente para obligarlos a pagar.

En la última sesión los regidores sometieron a votación un dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, donde se pide autorización para que la Tesorería Municipal lleve a cabo el registro contable por cancelación de “cuentas incobrables”.

Pidió el ISAF

La alcaldesa Karla Córdova González informó que esto obedece a una recomendación del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) a la Comuna.

Es muy importante decir a la ciudadanía que el ISAF llegó, revisó y hay cosas que se tienen que hacer, estas cuentas incobrables son de exfuncionarios que dejaron abierto, que deben algunos hasta 200 mil pesos de gastos por comprobar pero ya pasaron más de dos administraciones y no les cobraron”, agregó.

Córdova González, dijo que “esos saldos de cuentas impagables están ahí porque no hubo disposición no quisieron porque no pudieron o el día a día no les permitió hacerlo, me da mucho gusto que el ISAF, nos esté revisando con lupa”.

Debe castigarse

Blanca Armida Elizalde, regidora por el Partido Acción Nacional (PAN) única que voto en contra expuso que la Comuna no debe inhabilitar a quienes cometieron desfalcos mayores o menores y permitirles volver a trabajar en otros cargos públicos.

Detalló “hay personas que ya no trabajan en el Ayuntamiento, pero si en el gobierno del estado, hay que poner atención sobre eso, respeto a muchos a los compañeros de Morena, sin embargo, el estar incluyendo a gente de otros partidos y que entren como Morena en esta administración del gobierno del estado, ahí deben ustedes de tener más cuidado”.

Porque es acto de corrupción por omisión, o sabiendo que tienen una deuda mínimo se solicita que sean inhabilitados aunque sea mínima la cantidad, que no se les de trabajo”, remató.

Incosteable

Daniel Apodaca Larrinaga, tesorero municipal sostuvo que es incosteable hacer una gestión de cobro, y que implica muchos gastos intentar recuperar el dinero cuando gran parte de los asuntos carecen de elementos que acrediten legalmente las deudas, como un contrato o pagaré.

Cabe destacar que existen exalcaldes como Otto Claussen y Cesar Lizárraga quienes se encontraban con diversas denuncias en Contraloría Municipal, con esta condonación se quitaran diversos procesos que tenían en su contra.

Fuente: Tribuna