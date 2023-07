AMLO analiza que energía eléctrica sea un derecho constitucional: Programa nueva gira en Sonora

Ciudad de México.- En días recientes, la Unión de Usuarios de Hermosillo propuso que la energía eléctrica sea considerada un derecho humano y se leve a un rango constitucional. Lo anterior parte de que, si bien Sonora tiene un subsidio en electricidad por las altas temperaturas que azotan la entidad, este no parece ser suficiente, ya que miles de sonorenses no pueden pagar los recibos y deben aguantar el calor, el cual llega hasta los 50°C. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció.

En la conferencia de prensa matutina de este martes 04 de julio, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano respondió a la propuesta de los sonorenses para que la energía eléctrica sea un derecho constitucional. El mandatario López Obrador abrió la puerta a que algo así ocurra en el futuro, al mismo tiempo que recordó las acciones de gobierno anteriores para "acabar" con a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otras empresas públicas.

AMLO abre la puerta para que energía eléctrica sea un derecho constitucional. Foto: Internet

Sí, hay que seguir rescatando a la Comisión Federal de Electricidad porque los tecnócratas corruptos, ofrezco disculpas por hablar de ellos, pero no nacimos ayer, la vida pública no comenzó hace cuatro años y medio, durante el periodo neoliberal el propósito era destruir a la CFE, que es una empresa pública. Porque los que tenían tomado al Gobierno, secuestrado al Gobierno, querían poner por encima de todo el interés particular y no el interés público, por eso llevaron a cabo todas las reformas privatizadoras, para perjudicar empresas públicas. Era como una obsesión", declaró AMLO en su 'mañanera' de hoy.