"Continúan acciones de búsqueda de elementos 'levantados' en Pueblo Yaqui": Asegura Fiscal

Hermosillo, Sonora.- Luego de cuatro días de los lamentables hechos ocurridos en la comunidad de Pueblo Yaqui, en el municipio de Cajeme, finalmente el Fiscal General del Estado, emitió un posicionamiento respecto a los tres elementos de seguridad pública que fueron privados de su libertad la noche del viernes pasado mientras se encontraban en un convivio.

Rómulo Salas Chávez, dio a conocer que actualmente tanto la Mesa de Seguridad, como las diferentes corporaciones policiacas, se encuentran realizando operativos y acciones de búsqueda, para dar con el paradero de los policías cajemenses.

El fiscal de Sonora, informó que también se está trabajando en una investigación que coadyuve a la identificación de los responsables del ‘levantón’.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Cajeme hizo circular un comunicado, aclarando una información que fue publicada en diversos medios de comunicación y redes sociales, en donde se daba a conocer que los elementos habían aparecido, información que la autoridad municipal desmintió.

La autoridad municipal, aclaró que toda la información del caso, se dará a conocer a través de las autoridades correspondientes siempre y cuando no entorpezca las investigaciones.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, hace un llamado a no retransmitir información no verificada por las instancias correspondientes y que no abona a la investigación”, citaron en el comunicado.