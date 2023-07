Esterilizaciones de mascotas sumas más de 3 mil en San Carlos; piden mayor conciencia a la ciudadanía

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Más de 3 mil esterilizaciones de perros y gatos ha logrado la Sociedad Benefactora y Protectora de Animales (SBPA) de San Carlos, en el periodo enero-junio del presente año.

Rocío Orduño, animalista y vocera de SBPA informó que el primer semestre del año, al cierre de junio, sobrepasó la cifra de tres mil castraciones en animalitos “trabajamos en esterilizar mascotas, pero también en la concientización de los ciudadanos”.

Resaltó que aunque en la actualidad se ha avanzado en la participación social a favor de las mascotas, todavía hay gente que no entiende la importancia de cuidarlos.

Lamentó que reciben llamados para recoger perros o gatos lastimados en la vía pública, esa no es nuestra labor y no porque no queramos, sino porque ya no podemos con tanto.

Apuntó que por tales situaciones es importante esterilizar a las mascotas como canes y felinos, pues un animalito que no se reproduce de forma responsable, deja de ser un problema en las calles.

Destacó que la SBPA subsiste con esta labor gracias a aportaciones de benefactores, muchos de ellos residentes de San Carlos y también producto de actividades de ventas de bazar, tanto en la comisaría turística como en Guaymas.

