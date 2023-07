San Carlos: Fraudes y otras irregularidades empañan el nombre del Pueblo Mágico de Sonora

Comparta este artículo

Sonora, México.- Crecimiento desordenado, fraudes inmobiliarios, fugas de aguas negras, ‘plaga’ de casas de renta sin regular, aumento de vendedores ambulantes y playas acaparadas por grandes consorcios son el ‘lado oscuro’ de San Carlos, recién nombrado Pueblo Mágico por el Gobierno Federal.

Tan solo en los terrenos irregulares, Control Urbano del municipio de Guaymas, detectó en dos años más de 11 mil predios que se encuentran sin un sustento legal, situación que desencadenó la investigación en curso de 14 empresas inmobiliarias por la venta de estos sin sustento legal.

Pueblo Mágico de San Carlos, Sonora. Foto: Facebook

Familias afectadas

El negocio de venta de los terrenos campestres está en auge en San Carlos, pero no todos cumplen los requisitos de Ley, ni ofrecen certeza legal a los compradores. De acuerdo con autoridades y abogados, los principales problemas detectados en la venta de terrenos campestres irregulares son la falta de permisos municipales, porque están en litigio o que no coinciden las colindancias, además en otros casos ser predios ejidales.

María del Rosario Parra, una de cientos de personas afectadas al adquirir una propiedad, junto con más de 300 personas a principios del año demandaron por fraude a la empresa que les vendió los terrenos campestres, debido a que se quedaron sin acceso a los lotes que compraron de buena fe, al no tener los baldíos debidamente regulados y ejidatarios les cerraron la ‘servidumbre de paso’.

Precisó que, atendiendo la recomendación de la autoridad municipal, acordaron crear un comité legal para interponer una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJE) por fraude en contra de las personas que aparecen en el contrato de compra venta notariado. Abundó que “compramos de buena fe los terrenos y como la persona que hizo el contrato con el ejido San Fernando no paga las mensualidades estipuladas, nos tapan la entrada y no hay forma de llegar por otro lado. Hace dos meses se llegó a un acuerdo, pero no tenemos la certidumbre total que ya quedó solucionado eso, el otro año, si no hay acuerdo volveremos a tener el acceso cerrado de nueva cuenta”.

Lamentó que, en algunos terrenos, hay casas ya construidas, donde los lotes campestres no cuentan con electricidad, agua potable ni otros servicios, y quienes se conectaron a la energía eléctrica ahora tienen problemas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Precisó que actualmente existe acercamiento con Control Urbano y Sindicatura para analizar el tema de la legalidad de dichos predios y buscar una solución, pero va muy lento el ordenamiento.

De acuerdo con la alcaldesa Karla Córdova González, en San Carlos tienen más de 11 mil terrenos que se encuentran de forma irregular, por ello la Comuna inició investigaciones contra 14 empresas que ofrecen predios campestres, pero hasta la fecha no han existido resultados y sólo se hizo una remodelación en Control Urbano, donde el archivo y sistema de cómputo son modernizados para evitar dar permisos de forma irregular.

Alertan

Por otro lado, en el sector hotelero de San Carlos son constantes las alertas a turistas y visitantes para que tomen precauciones, al realizar sus reservaciones, ante el aumento de fraudes en redes sociales, situación que consideran empaña la imagen del ahora Pueblo Mágico. Adolfo Cervantes, gerente hotelero, dijo que las personas primero deben ver la autenticidad de la página del hotel, porque durante el 2023 han ido en aumento las víctimas de fraudes, al realizar depósitos en páginas ‘piratas’ o clonadas.

Recordó que en el mes de febrero una familia fue fraudeada con más de 40 mil pesos, al hacer supuestas reservaciones de un fin de semana en una página totalmente falsa de un hotel de San Carlos. Karina Rincón, propietaria de una agencia de viajes, solicitó a los próximos visitantes a San Carlos tener cuidado al realizar depósitos o transferencias, primero deben verificar la autenticidad de la página “las páginas fraudulentas son de reciente creación y sin algún registro ante las autoridades de turismo en el estado, menos a nivel federal”.

Piden orden

José Ordaz Aguiar, desarrollador turístico e inmobiliario dijo que, con el crecimiento en infraestructura en San Carlos en los últimos años, y ahora con el nombramiento de Pueblo Mágico se debe invertir en un nuevo sistema hidráulico y alcantarillado para poder brindar una comodidad total a los nuevos inversionistas que traerán fuentes de empleo.

Expuso que las autoridades municipales deben otorgar los permisos de construcción de manera consciente y sin perjudicar a los actuales desarrolladores que tienen años apostándole al destino turístico.

Ordaz Aguiar precisó que San Carlos con lo de Pueblo Mágico tendrá ‘un boom’ en su desarrollo en los próximos años, siendo necesario que los servicios básicos mejoren y la infraestructura. “Aquí es importante que las autoridades son quienes deben presionar a los empresarios para que desarrollen sus proyectos conforme a la Ley y de manera ordenada”, expresó.

Vemos que San Carlos sigue creciendo, pero debe hacer con un crecimiento adecuado y ordenado, donde las autoridades deben tener mano dura”, dijo. Cabe destacar que San Carlos durante la pasada Semana Santa tuvo el arribo de más de 250 mil visitantes, dejando una derrama económica de más de 60 millones de pesos de acuerdo con prestadores de servicios turísticos.

Al ser Pueblo Mágico, residentes, hoteleros, restauranteros, empresarios y trabajadores acusan que falta mucho por hacer para ofrecer a los visitantes lo mejor del destino turístico.

Fuente: Tribuna