Cajeme: Retiran a manifestantes de Caseta de Cobro de Esperanza; acusan "lujo de violencia"

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de cinco días, el grupo de personas que mantenía tomada la caseta de peaje ubicada en la Carretera Internacional México 15, a la altura de la comisaría de Esperanza, fue retirado por las fuerzas del orden público.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 22:00 horas del pasado martes, al respecto la líder del Movimiento por el Libre Tránsito, Alba Luz Borbón, dio a conocer que los elementos policiacos adscritos a la Guardia Nacional (GN) “utilizaron la violencia” para retirar a los manifestantes.

Comentó que ellos ya habían accedido a retirarse cuando de manera repentina fueron agredidos por los uniformados.

La Guardia Nacional nos sacaron con violencia de la Caseta de Esperanza. Les dijimos espérense, espérense si no saben dialogar, si no saben respetar la ley nos vamos a salir, pero no, les valió y nos golpearon a todos”, destacó.